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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

سفر رسانه ای یزد/

300 روستای استان یزد از مزایای مجتمع های آبرسانی بهره مند می شوند

300 روستای استان یزد از مزایای مجتمع های آبرسانی بهره مند می شوند

یزد - خبرگزاری مهر :مدیر عامل شرکت آب و فضلاب روستای استان یزد گفت:عملیات 4 مجتمع آبرسانی روستایی استان یزد در حال اجرا است که با اتمام آن 300 روستا از مزایای آن بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاتمی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه های سفر اول ریاست جمهوری در یزد اظهار داشت: در سالهای 86 و 87 در مجموع 75 میلیارد ریال  اعتبار به این طرحها اختصاص یافته که متوسط پیشرفت فیزیکی آنها تا پایان دی ماه 75 درصد بوده است.

وی افزود: مجتمع کوثر شهرستان صدوق یکی از 4 پروژه ای است که با اعتبار 14 میلیارد ریال و 74 درصد پیشرفت فیزیکی 13 روز را بهره مند خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فضلاب روستای استان یزد بیان داشت: مجتمع فراقه شهرستان ابرکوه نیز به عنوان دومین مجتمع آبرسانی با 7میلیارد ریال اعتبار و 75 درصد پیشرفت فیزیکی مردم هفت روستا را تحت پوشش قرار خواهد داشت.

حاتمی همچنین مجتمع زمزم شهرستان طبس با 45 میلیارد ریال اعتبار و 92 درصد پیشرفت فیزیکی را سومین مجتمع آبرسانی یزد اعلام کرد و ادامه داد: با بهره برداری از این طرح نیز 49 روستا از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی مجتمع 10 بالای شهرستان تفت را کوچکترین مجتمع آبرسانی با 6 میلیارد ریال اعتبار اعلام و خاطرنشان کرد: این مجتمع نیز با 65 درصد پیشرفت فیزیکی 13 روستان را تحت پوشش قرار خواهد داشت.

طی بازدید دوره ای ، خبرنگاران از مجتمع کوثر شهرستان صدوق بازدید و از نزدیک از میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه دیدن کردند.

کد مطلب 829023

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