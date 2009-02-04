چهار کوهنورد کرمانشاهی بر فراز 30قله ایران

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این برنامه با هماهنگی و میزبانی هیدت کوهنوردی استان تهران اجرا خواهد شد و کوهنوردان در یک برنامه سه روزه به 30 قله طالقان و ساوجبلاغ صعود خواهند کرد.

در این صعود چهار نفر از کوهنوردان با سابقه کرمانشاه با حمایت روزنامه جام جم و با هدف انعکاس پیام تبریک سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از فراز قلل در این صعود شرکت خواهند کرد.

یوسف سوری نیا به عنوان سرپرست، غلامرضا نوروزی، محمد صادق بنب عامریان و محسن فرهنگ اعضای اعزامی تیم کوهنوردی کرمانشاه جهت شرکت در این برنامه را تشکیل می دهند.

مراسم افتتاح این برنامه صبح امروز در مجموعه ورزشی شهید رجایی طالقان با حضور مسئولان تربیت بدنی استان تهران برگزار شده است.