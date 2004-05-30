تيم ملي فوتبال ايران فردا به مصاف برزيل مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات تيمهاي مطرحي همچون برزيل، آرژانتين، اوكراين، هلند وايران حضوردارند كه مسابقات خود را بصورت دوره اي برگزارخواهد نمود.

برنامه مسابقات تيم كشورمان به اين شرح است:

دوشنبه11/3 : ايران - برزيل

سه شنبه12/3 : ايران - هلند

چهارشنبه13/3 : ايران - آرژانتين

پنج شنبه14/3/ : ايران - اوكراين

لازم به ذكراست: تيم ايران جهت آمادگي هرچه بيشتر وشناختن نفرات نهايي جهت حضوردرمسابقات پارالمپيك به اين مسابقات اعزام شده است.