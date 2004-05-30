به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات تيمهاي مطرحي همچون برزيل، آرژانتين، اوكراين، هلند وايران حضوردارند كه مسابقات خود را بصورت دوره اي برگزارخواهد نمود.
برنامه مسابقات تيم كشورمان به اين شرح است:
دوشنبه11/3 : ايران - برزيل
سه شنبه12/3 : ايران - هلند
چهارشنبه13/3 : ايران - آرژانتين
پنج شنبه14/3/ : ايران - اوكراين
لازم به ذكراست: تيم ايران جهت آمادگي هرچه بيشتر وشناختن نفرات نهايي جهت حضوردرمسابقات پارالمپيك به اين مسابقات اعزام شده است.
مسابقات بين المللي فوتبال معلولين اوكراين
تيم ملي فوتبال ايران فردا به مصاف برزيل مي رود
مسابقات بين المللي فوتبال معلولين دركشور اوكراين ازفردا آغازخواهد شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات تيمهاي مطرحي همچون برزيل، آرژانتين، اوكراين، هلند وايران حضوردارند كه مسابقات خود را بصورت دوره اي برگزارخواهد نمود.
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