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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۳۳

مسابقات بين المللي فوتبال معلولين اوكراين

تيم ملي فوتبال ايران فردا به مصاف برزيل مي رود

مسابقات بين المللي فوتبال معلولين دركشور اوكراين ازفردا آغازخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات تيمهاي مطرحي همچون برزيل، آرژانتين، اوكراين، هلند وايران حضوردارند كه مسابقات خود را بصورت دوره اي برگزارخواهد نمود.
برنامه مسابقات تيم كشورمان به اين شرح است:
دوشنبه11/3 :  ايران - برزيل
سه شنبه12/3 :  ايران - هلند
چهارشنبه13/3 :  ايران - آرژانتين
پنج شنبه14/3/ :  ايران - اوكراين
لازم به ذكراست: تيم ايران جهت آمادگي هرچه بيشتر وشناختن نفرات نهايي جهت حضوردرمسابقات پارالمپيك به اين مسابقات اعزام شده است.

کد مطلب 82903

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