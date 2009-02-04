سیاست اصلی قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حجت الاسلام حسین رضایی ظهر امروز در جلسه ستاد کاهش جمعیت کیفری زندان های استان خراسان رضوی با حضور روسای دادگستری شهرستانهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ افزود: در اداره کل زندان های استان خراسان رضوی 700 عنوان جرم در برنامه است که این عناوین باید کاسته و سیر صعودی ورودی زندانیان کنترل شود.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی نرخ ورودی زندانیان در سال 86 از یک تا 10 روز حدود 28 هزار نفر و در کمتر از یک روز، هفت هزار و 450 نفر بوده گفت: در کل استان خراسان در سال 86 با مقایسه سال جاری، 10 درصد کاهش جمعیت کیفری داشته ایم.

وی گفت: درصدد هستیم هیچ شخصی بدون جهت به زندان راه نیابد و با تقلیل احکام زندان این سیاست را پیش گرفته ایم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به گفته رئیس قوه قضائیه گفت: قاضی نباید در جایی که می تواند حکمی به غیر از زندان صادر کند این حکم را صادر کند بلکه این حکم برای زمانی است که قانون الزام می کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سازمان زندانها و مسئولین قضایی بر اساس دستورالعمل ها و ماده های قانونی باید در جهت کم کردن جمعیت زندان ها تلاش کنند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر تامل بسیار خوبی بین مقامات قضایی و زندان ها وجود دارد.