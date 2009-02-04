یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی سال 85 به خزانه واریز نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور در بخش بودجه مربوط به تبصره 11 ماده واحده ، به انرژی و مباحث مرتبط با آن و به طور خاص صرفه جویی در انرژی، افزایش کارآیی تولید و مصرف انرژی، امور مربوط به صادرات نفت خام، تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و گازرسانی به روستاها و شهرها پرداخته است .

در این بخش از گزارش آمده است : به منظور توانمند سازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی ومصرف بهینه آن، مبالغی در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک بلاعوض جهت ترویج صرفه جویی، افزایش بازده انرژی، فن آوریهای صرفه جویی انرژی و توسعه حمل و نقل با راه آهن پردخت شده است اما علی رغم تصریح قانون، اعتباری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به این امر اختصاص نیافته است.

دیوان محاسبات همچنین در این بخش تاکید کرده است که در بودجه سال 85 به منظور افزایش کارآیی تولید و مصرف انرژی و بهره گیری از منابع انرژی های تجدید پذیر، اعتبار طرح های ذیربط صرفه توسعه نیروگاه بادی، تولید برق بدون سوخت، فناوری انرژی های نو و یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی شده است. هر چند اعتبار مربوط به برق دار کردن چاه های آب کشاورزی اختصاص نیافته است اما اعتبار منظور شده برای تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه های کشاورزی در حد مبالغ تخصیص یافته صرف تولید و انتقال نیرو شده است.

گزارش تفریغ بودجه در بخش دیگری از مباحث مربوط به انرژی تاکید دارد که در سال 85 حصه دولت از ارزش نفت خام صادراتی به حساب بستانکاری دولت منظور شده است ، اما با توجه به اینکه بخشی از هزینه های مرتبط با حمل، بیمه و انبارداری غیر واقعی بیان شده، نزدیک به یک هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال درآمد دولت کاهش یافته است، همچنین بخشی از سود سیستم دولت ناشی از مازادهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و پنجاه وهشت میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران معادل پانصد و نود و نه میلیارد ریال در حساب ها منظور نشده و تسویه نگردیده است.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور تصریح کرد: در این گزارش آمده است که یک میلیارد ریال از مازاد درآمد نفت به خزانه بازنگشته است که این موضوع باید پیگیری شود.

وی خطاب به اعضای کمسیون تلفیق که در حال بررسی بودجه سال آینده کشور هستند، گفت: از همکاران محترم می خواهم تا راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از انحراف بودجه را پیشاپیش بیندیشند.

رئیس مجلس با تشکر از دیوان محاسبات کشور در ارائه این گزارش به مجلس اظهار داشت: این گزارش نشانگر برخی موارد مهم است که از دیوان محاسبات می‌خواهیم با جدیت مواردی از قانون بودجه را که انحراف داشته و یا یا قانون در آن رعایت نشده را پیگیری کنند.

وی افزود با توجه به گزارشاتی که بنده دریافت کرده‌ام دیوان محاسبات به زودی گزارش تفریغ بودجه سال 86 را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد.

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است : شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت وشرکت های توزیع گاز استانی موظف بوده اند تا ششصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا نزدیک به پانصد و هشتاد و شش میلیارد ریال هزینه و تعداد 210304 انشعاب در روستا واگذار شده است.

همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مجاز بوده اند از محل تسهیلات فاینانس اقدام به گازرسانی به شهرها و سایر روستاها نمایند که در این راستا شرکت های مزبور با انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی نفت منابع مالی مورد نیاز را جذب و در پژوهش های مرتبط با پالایش و خطوط انتقال گاز به مصرف رسانده اند.