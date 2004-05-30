ايستگاه عكاسي ، براي كودكان در مرقد مطهر امام (ره)

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري حوزه هنري اين ايستگاه با هدف بزرگداشت پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره) و در راستاي شناسايي و رشد استعدادهاي نهفته در كودكان و نوجوانان در مرقد مطهر امام (ره ) برپا مي شود . مربيان فن عكاسي ضمن در اختيار قرار دادن دوربين و وسايل لازم جهت عكاسي به داوطلبين راهنمايي هاي لازم را ارايه مي كنند.

لازم به ذكر است آثار عكاسي شده پس از گزينش نهايي طي مراسمي در سالروز ميلاد حضرت امام خميني (ره) در حسينيه جماران به نمايش گذاشته مي شود و به برگزيدگان جوايزي اهدا خواهد شد.

گفتني است كودكان و نوجوانان 7 تا 17 سال كه علاقه مند به حضور در اين ايستگاه عكاسي رايگان هستند مي توانند روز 14 خرداد ماه جاري به ايستگاه عكاسي "انجمن عكاسان فردا" واقع در ضلع شمالي مرقد مطهر امام خميني مراجعه نمايند.

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