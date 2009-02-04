فرانسه شش راکتور جدید برای هند می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این قرارداد به شرکت آروا اجازه می دهد دو تا شش راکتور هسته ای نسل جدید برای هند بسازد.

این نیروگاه ها در ایالت غربی "ماهاراسترا" ساخته می شوند.

قرار است این قرارداد امروز به امضای نهایی طرفین برسد. هنوز گزارشی درباره هزینه ساخت این راکتورها منتشر نشده است.

وزیر بازرگانی فرانسه در روزهای گذشته از امضای قراردادی بین شرکت آروا با تعدادی از نیروگاههای هسته ای هند در هفته جاری خبر داده بود.

این قرار داد در حالی امضا می شود که هند از امضای ان.پی.تی خودداری می کند و از سال 1974 یعنی پس از نخستین آزمایش اتمی خود در تحریم به سر می برد، اما در سپتامبر 2008 گروه تامین کنندگان فناوری هسته ای با رفع این تحریم موافقت کردند و از آن پس هند وارد مذاکره با کشورهای صاحب دانش و فناوری هسته ای برای افزایش استفاده از انرژی هسته ای شد.