مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: طبق اعلام وزارت امور خارجه صادر نشدن روادید تنها دلیل منتفی شدن سفر تیم ملی بدمینتون زنان آمریکا برای سفر به تهران برای شرکت درمسابقات بین‌المللی دهه فجر است. اما سایر تیم‌ها از این نظر هیچ مشکلی برای حضور در بازی‌ها ندارند.

وی با اشاره به روند طی شده برای مهیا شدن سفر تیم‌های متقاضی به ایران تصریح کرد: پس از اعلام آمادگی کشورها، مدارک مورد نیاز برای صدور ویزا و از جمله کپی پاسپورت بازیکنان آنها را از به طور همزمان از طریق سازمان تربیت بدنی به وزارت امور خارجه ارسال کردیم.

رئیس فدراسیون بدمینتون خاطرنشان کرد: ازمیان 15 کشور خارجی متقاضی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر آمریکا تنها تیمی است که برای حضور در ایران دچار مشکل شده است. ویزای اعضای سایر تیم‎‌ها به موقع صادر شد.

" در حالیکه ایران به عنوان میزبان از آمریکا برای حضور در مسابقات دهه فجر دعوت نکرده است؟ پس چطور ممکن است برای بازیکنان این تیم ویزا صادر نشود؟"

کرباسیان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهارداشت: رقابت‌های بین المللی دهه فجر یکی از رویدادهای ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی است. ما همه ساله به جز اسرائیل یک دعوت‌نامه کلی برای سایر کشورهای جهان ارسال کرده و از آنها جهت حضور در دو بخش بانوان و مردان این بازی‌ها دعوت می کنیم. به طور طبیعی آمریکا هم یکی از کشورهای دعوت شده است. اما اینکه چرا ویزای آنها صادر نشده است، از عهده پاسخگویی ما خارج است. فدراسیون بدمینتون به موقع و بدون تاخیر برای صادر شدن روادید و مهیا شدن سفر آنها به ایران اقدام کرد.

رئیس فدارسیون بدمینتون در مورد اینکه تا چه اندازه می توان به مهیا شدن ورود تیم ملی بدمینتون زنان آمریکا به تهران پیش از آغاز رسمی مسابقات امیدوار بود، گفت: وزارت امور خارجه باید در این زمینه پاسخگو باشد.