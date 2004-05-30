پوران درخشنده : پژوهش در حوزه سينما را بايد با نگاه محتوايي مورد توجه قرار داد

به گزارش خبرگزاري مهر پوران درخشنده كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب گفت: معضلات كنوني حوزه پژوهش در سينما اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا ما از جامعه خيلي عقب مانده ايم و يا اينكه تحولات جامعه آنچنان سريع اتفاق مي افتد كه امكان پرداختن به آنها فراهم نمي شود و درنهايت موضوعاتي بسيار تكراري و كهنه كه هيچ سنخيتي با مسائل كنوي جامعه ندارد ، توليد مي شوند.

وي در عين حال به مقايسه فعاليتهاي پژوهشي به معناي عام فرهنگي در سالهاي اخير و نسبت آن با گذشته پرداخت و افزود: در گذشته توجه به پژوهش بسيار كم بوده اما درحال حاضر با انتشار نشريات تخصصي اين حوزه و نامگذاري يك هفته در سال به نام "هفته پژوهش " توجه جدي دست اندركاران امور فرهنگي براي تقويت اين بخش ثمرات مفيدي را در آينده به همراه خواهد داشت.

اين كارگردان سينما درخصوص پژوهش هايي كه در حال حاضر در حوزه سينما انجام مي شود گفت: عدم شناخت مناسب، جدي نگرفتن پژوهش و نداشتن انگيزه هاي لازم براي پيگيري مسائل باعث مي شود تا بسياري از فعالان عرصه سينما نگاه عميق و محتوايي خود را از موضوعات مرتبط با سينما در زمينه هاي مختلف برداشته و بنابراين حاضر نباشند براي نوشتن يك فيلم نامه وقت زيادي را صرف كنند به نحوي كه نوشتن يك فيلم نامه بسيار سريع انجام مي شود كاري كه در بسياري از كشورهاي دنيا بيش از يك سال به طول مي انجامد.

به گفته درخشنده ، نبود امنيت شغلي ، عدم حمايت مالي و نبود امكانات مناسب در حوزه سينما از مهمترين عواملي است كه باعث مي شود دست اندركاران سينما حاضر نشوند وقت بيشتري را براي پروراندن و خلق يك فيلم نامه سينمايي صرف كنند.

وي درعين حال افزود: اين عوامل به همراه فقدان انگيزه هاي فرهنگي ،باعث مي شود تا سرانجام يك اثر سينمايي بدون در نظر گرفتن نقش اساسي پژوهش روي پرده سينما اكران شود.

اين كارگردان سينما توجه بيشتر دست اندركاران امور سينمايي را به اقتصاد در سنيما جلب كرد و گفت: اگر سينما گران در شرايط بهتر مالي بسر برند مطمئنا با فراغ بال بيشتري به ارايه آثار متنوع و محتوايي در موضوعات مختلف مي پردازند.