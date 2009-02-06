علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسمی با هدف تجلیل از خدمات فعالان حوزه ادبیات انقلاب خبر داد و گفت: هدف اصلی از برگزاری این مراسم که با سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی هم تقارن دارد، تجلیل از زحمات 30 ساله این عزیزان در تالیف کتابهای عرصه ادبیات مکتوب و نشر آنها و نیز تشویق آنها به ادامه این راه است.

وی افزود: در حال حاضر سرگرم گردآوری اطلاعات و آمار مربوط به افرادی هستیم که از آنها تجلیل خواهیم کرد و با توجه به تراکم کاری مربوط به این حوزه در روزهای اخیر فکر نمی‌‌کنم بتوانیم این مراسم را در روز 22 بهمن برگزار کنیم و احتمالاً به بعد از دهه فجر موکول می‌شود.

به گفته مدیرعامل موسسه خانه کتاب، سازمان فرهنگی هنری شهرداری این موسسه را در برگزاری مراسم تقدیر از 30 ناشر و مولف برگزیده و فعال عرصه ادبیات مکتوب یاری می‌‌کند.

شجاعی با بیان اینکه مناسبت مراسم مذکور سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت: به زودی پس از احصاء افراد برگزیده، زمان و مکان دقیق این مراسم اعلام می‌شود.