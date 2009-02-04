نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر امروز در بازدید از اداره کل گمرک استان کرمان اظهار داشت: برای حفظ و بدست آوردن بازارهای جهانی، نظارت بر کیفیت و کمیت کالاهای صادراتی از مهمترین وظایف گمرک است .

دهمرده عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی سودمندترین سرمایه گذاری است خصوصا در مجموعه هایی که نیروها تحصیلاتی غیر مرتبط دارند.

وی از مسئولین امر خواست با در نظر گرفتن طرحهای تشویقی برای کارمندان در جهت شرکت در دوره های آموزشی و ضمن خدمت ایجاد انگیزه کنند.

دهمرده با تاکید بر کاهش زمان ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی از گمرک گفت: باید با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی صادر کنندگان و بازنگری در قوانین بستر را برای توسعه صادرات در کشور و استان فراهم سازیم.

استاندار کرمان توجه به استفاده از تکنولوژیهای نوین و سیستمهای رایانه ای و ایجاد بانک اطلاعات را برای این مجموعه لازم و ضروری خواند و افزود: در زمینه بررسی و نظارت بر قاچاق کالا و مواد مخدر باید به جایی برسیم که از بازرسی بدنی استفاده نکنیم و تکنولوژی این مسئله را مرتفع سازد.

مدیر کل گمرکات استان کرمان در ادامه رتبه گمرک استان کرمان را طی 10 ماهه گذشته پنجم کشور در زمینه صادرات عنوان کرد و افزود: محصولات صادراتی را پسته، مغز پسته، مصنوعات مسی، کاشی و سرامیک ، خرما، آناناس تشکیل می دهند و عمده محصولات صادراتی صنعتی تولیدات کارخانجات استان و مناطق ویژه هستند.

وی در زمینه ارزش واردات در 10 ماهه گذشته گفت: واردات به گمرک کرمان 54 هزار تن به ارزش 154 میلیون دلار بوده که نسبت به قبل 200 درصد از نظر وزنی و 147 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است سالاری تعداد پرونده های تشکیل شده در طی 10 ماهه گذشته را هزار و 835 فقره به ارزش سه هزار و 100میلیارد تومان که از نظر تعداد پرنده 39 درصد کاهش ولی از نظر ارزش 211 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: درآمد گمرک را در 10 ماهه گذشته 20 هزار و 800 میلیارد بوده که 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.