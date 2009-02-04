به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت فرهنگستان هنر و با حمایت بنیاد فردوسی، پِژوهشکده هنر، گروههای تخصصی هنرهای سنتی و نقش جهان برگزار می شود دکتر محمدمهدی هراتی به سخنرانی خواهد پرداخت.

هراتی در این نشست تاثیرات شاهنامه بر علم، هنر، و هویت ایرانی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

نخستین جلسه این نشست با سخنرانی دکتر حسن بلخاری رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، دکتر محمد مهدی هراتی عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و دکتر سیدعبدالمجید شریف زاده رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 12 بهمن‌ماه برگزار شد.

این نشست در ساعت 17 روز شنبه نوزدهم بهمن ماه واقع در مرکز هنرپژوهی نقش جهان درخیابان ولی عصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی شماره 1101 برگزار می‌شود.