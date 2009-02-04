دفتر خبرگزاری پانا در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسئول خبرگزاری پانا شهرستانهای استان تهران در این مراسم در جمع دانش آموزان خبرنگاران دانش آموز این خبرگزاری اظهار داشت: دانش آموزان خبرنگار باید در تمامی عرصه های خبری مانند دیگر خبرنگاران حضوری فعال داشته باشند.

"هادی منصوری فرد" در ادامه این جلسه به ارائه شیوه های خبرنویسی و تهیه گزارش پرداخت و اعلام کرد: شور و استقبال دانش آموزان خبرنگار پانا در شهرستان کرج قابل تقدیر است و امید می رود این اشتیاق روز به روز افزایش یابد.

وی ادامه داد: امید است با افتتاح این دفتر خبرگزاری در این شهرستان گام موثری در پیشرفت این خبرگزاری و شناساندن آن به مردم، اجتماع و خبرگزاریهای دیگر برداشت.

این مسئول ادامه داد: طی چند هفته آینده دفتر سرپرستی خبرگزاری پانا غرب استان تهران به سرپرستی "مهشید رضایی نوری" در کانون شهید فهمیده این کلانشهر افتتاح خواهد شد که مهمترین هدف تاسیس این دفتر ایجاد هماهنگی و تعامل بین دفاتر پانا در شهرستانهای غرب استان تهران است.

مسئول خبرگزاری پانا شهرستانهای استان تهران یادآور شد: در حال حاضر در سطح شهرستانهای استان تهران 258 خبرنگار دارای کد و کارت در 27 دفتر خبرگزاری مناطق 27 گانه فعالیت می کنند.

منصوری عنوان کرد: همچنین هم اکنون در سطح مناطق 27 گانه استان تهران 600 خبرنگار دانش آموز در حال آموزش خبرنویسی و خبرنگاری هستند.

در این مراسم همچنین مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج با اشاره به حماسه آفرینی خبرنگاران در تمامی عرصه ها اظهار داشت: خبرنگاران در تمامی عرصه ها و پیروزی های این کشور حضوری فعال داشتند به نحوی که در زمان انقلاب و پیروزی تیتر به یاد ماندنی "شاه رفت" و در زمان آزادی خرمشهر انتشار خبری با تیتر "خرمشهر آزاد شد" نشان از فعال بودن اصحاب رسانه دارد.

اکبر حلیمی ادامه داد: دانش آموزان خبرنگار باید در انجام رسالت خود کوشا باشند و با قلم خود نگذارند حق مظلوم ضایع شود، خبرنگار با قلم خود می تواند تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کند.

این مسئول متذکر شد: در این راستا اقدام خبرنگار عراقی "منتظر الزیدی" در کنفرانس خبری بوش نشان از شجاعت و مقابله با ظلم خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه داشت.