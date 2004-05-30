ماتم در حرم

عطري عجيب از دل اين خانه مي‌دمد

حسي غريب مي‌وزد از سمت آسمان

امروز از نگاه زمين اشك جاري است

بغضي شگرف خيمه زده بر گلويمان

رنج راه، سوگ همرهان، اشك و آه و داغ توأمان، قرار از دلتان و توان از جانتان برده بود.

حق با شما بود بانو!

سختي فراق را توش‌هاي جز اندوه نيست.

گويي غربت، همزاد ازلي شما خاندان هدايت است؛ غربتي به طول تاريخ، چه در « مدينه » ، چه در « قم»؛ چه در « بيت‌الاحزان»، چه در « بيت‌النور»!

آه از اين غربت همزاد، بانو!

آه از اين اندوه شگرف توأمان!

گويي عطرغربت فاطمه(س) است پيچيده در شامگاهان بقيع!

اندوه واره گلدسته‌ هايت، آسمان را به گريستن فرا مي‌خواند و آيينه‌ها آرام آرام،دل به سرشك زايران مي‌سپارند.

آه از اين ماتمي كه بر جان «حرم» نشسته؛ آسمان پوشيده شولاي ماتم! كبوتران شكسته بغض دمادم! صحن و رواق و گنبد و گلدسته بسته چشم جاري، ميان آينه‌ها اشك زايران!

كاري، ميان مرثيه‌ها بغض شاعران!

فصل فصل غريب اجابت است؛ اينك بخوان زعمق دل اي دردمند عشق: اللهم و رضاك والدار الاخره؛ يا فاطمه اشفي لي في الجنه، فان لك عندالله شانا من الشان.

فصل، فصل اجابت است؛ وقت، وقت گرفتن حاجات.

الهي، به حق اين سيدة معصومة مظلومه، به حق اين غربت نواي فراق «برادر»، به حق اين خاتون فضيلت و تقوا ـ كه فرشتگان، التجا به عظمت « نماز» و شكوه « عصمت»‌ اش مي‌برند ـ دعاهايمان را بپذير و در پناه آستان آسماني‌اش قرار مان ده!

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زايران، نجوا كنان، اشك و غربت خويش را در زيارت‌نامه‌ها گم مي‌كنند و دست‌هاي اميدوار، با تمام نياز، غريبانة‌هاي معصومانة « ضريح» را لمس مي‌نمايند!

هر كس، از درد‌هاي كهنه و نو شكايت مي‌كند و به اميد درمان، عظمت « بانو» را واسطة شفاي خداوند « جل جلاله» قرار مي‌دهد.

چه صفايي دارد زيارت نيازمندان!

« دهم ربيع‌الثاني» است؛ ماهي كه در ضمير بهاري‌اش، خزاني بود و بهار زندگي بانو را به برگ ريزان خزان سپرد.

حسرتا! چه زود، شهر در فراواني اندوه، پژمرد! چه زود، شوق ميزباني در سويداي دل‌ها، مرد! وسعت اندوهش، عاقبت بر رنج تن افزود و شدت غم، توان جان پاكش را فرسود.

آه كه چه لحظات تلخي بود! هنگام وداع است؛ وداعي سخت غريبانه!

آسمان، پله‌هاي « عروج» را مي‌آرايد و « بهشت»، منتظر استقبال از خاتون عصمت و عفاف، مي‌شود! زمين، « فاطمه » (س) ديگري را از دست‌ داده است و آسمان، نام شهر «قم» را به يكي از شاخه‌هاي « طوبي» مي‌آويزد و عرش الهي، به تعظيم و تكريم حضرت مي‌پردازد.

حضور بهاري و هر چند كوتاه خاتون، از «كوير»، گلستان ساخت

السلام عليك يا بنت ولي االله

السلام عليك يا اخت ولي االله

السلام عليك يا عمه ولي االله

اسلام عليك يا بنت موسي‌بن جعفر(ع)

درود خداوند، بر «عظمت» و «عصمت» و «كرامت» شما باد!

بانو! دردمندانيم، جوياي شفا،

دست ما و دامن آيينه‌ها،

درود ما و آستان «هل اتي»



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