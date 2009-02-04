پرسپولیس با شکست داماش به استقبال دربی رفت/ آتسو فرشته نجات

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز با برگزاری دیدار بین تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس تهران آغاز شد.

این دیدار جذاب و پربرخورد که در زمین گل آلود ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار شد در پایان به برتری 2 بر یک تیم پرسپولیس انجامید تا این تیم پیش از رویارویی با استقلال در هفته بیست و ششم لیگ برتر به یک پیروزی روحیه ساز دست یابد.

در این بازی ابتدا تیم پرسپولیس در دقیقه 8 توسط ابراهیم توره به گل برتری دست یافت و با گل دقیقه 34 آدریانو آلوز کار به تساوی کشیده شد تا بازی در نیمه نخست با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام برسد.

پرسپولیس که نسبت به تیم میزبان برای پیروزی انگیزه بیشتری داشت بالاخره در 61 توسط کریم باقری به گل برتری دست یافت و در نهایت توانست با نتیجه 2 بریک میزبان خود را از پیش رو بردارد. در ثانیه های پایانی این دیدار فرانک آتسو مدافع توگویی پرسپولیس توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید تا فرشته نجات سرخپوشان در این دیدار لقب بگیرد.

قضاوت دیدار داماش گیلان - پرسپولیس تهران برعهده هدایت ممبینی بود. او در این بازی به حسین ابراهیمی و علی نظر محمدی از تیم داماش و ابراهیم توره از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.