جنبش دانشجویی همچنان پویا و خستگی ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین پورغریب شاهی امروز در جمع خبرنگاران در دفتر جامعه اسلامی دانشجویان شهید باهنر کرمان اظهار داشت: جریان دانشجویی در دوران انقلاب و مبارزات انقلابی در زمان طاغوت پل ارتباطی بین رهبری و مردم بود که این نقش در حال حاضر نیز به صورت پویا و پررنگ ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جریان دانشجویی یکی از مهمترین خاستگاههای سیاسی و اسلامی جامعه ایران است که در دوران جنگ غزه با حرکتهای منسجم در سراسر کشور نشان داد زنده و هوشیار در مقابل دشمنان ایستاده است.

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به برخی شائبه ها در خصوص منفعل شدن جریان دانشجویی گفت: دانشجویان مسلمان نه تنها خسته نشده اند بلکه پور شورتر از همیشه در صحنه حضور دارند و درچارچوب آرمانهای انقلاب حرکت می کنند و مطالبات خود را بیان می کنند.

وی با اشاره به اینکه جریانهای دانشجویی در زمان اصلاحات با بیشترین ضربه مواجه شدند، افزود: جریان های دانشجویی هر وقت ارزشهای انقلاب و گفتمان های امام خمینی(ره) را فراموش کردند، ضربه خوردند.

پورغریب شاهی گفت: ضدیت با اشراف گرایی، ترویج ساده زیستی و مبارزه با ظالمان و استکبار از مهمترین محورهای جریان دانشجویی اسلامی است.

وی با اشاره به موفقیت های دانشمندان و جوانان ایرانی گفت: دانشجویان در مسیر علم آموزی و پیشرفت کشور امروز حرکات بدیعی را انجام داده اند و این حرکت ها با حمایت مسئولان در دولت نهم ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی در تحصن و تجمع خلاصه نمی شود‌، گفت: امروز باید گفتمان ها را به صورت جدی دنبال کنیم و بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت طیف علامه در دانشگاههای کشور گفت: این طیف در سالهای اخیر ارزشهای انقلاب را نادیده گرفته است و این مسئله در بیانیه این طیف در زمان جنگ غزه به روشنی پدیدار شد.

پورغریب شاهی گفت: بحث غیر قانونی بودن فعالیت این طیف باید به وسیله مسئولان به صورت رسمی به دانشگاهها ابلاغ شود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.

وی خواستار اعلام رسمی موضع انجمن اسلامی کرمان در خصوص طیف علامه شد.