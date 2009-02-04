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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

جنبش دانشجویی همچنان پویا و خستگی ناپذیر است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به پویایی حرکت های دانشجویی گفت: واکنش دانشجویان در سراسر کشور درخصوص جنگ غزه نشان داد دانشجو نه تنها خسته نیست بلکه هوشیارانه مقابل استکبار ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین پورغریب شاهی امروز در جمع خبرنگاران در دفتر جامعه اسلامی دانشجویان شهید باهنر کرمان اظهار داشت: جریان دانشجویی در دوران انقلاب و مبارزات انقلابی در زمان طاغوت پل ارتباطی بین رهبری و مردم بود که این نقش در حال حاضر نیز به صورت پویا و پررنگ ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جریان دانشجویی یکی از مهمترین خاستگاههای سیاسی و اسلامی جامعه ایران است که در دوران جنگ غزه با حرکتهای منسجم در سراسر کشور نشان داد زنده و هوشیار در مقابل دشمنان ایستاده است.

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به برخی شائبه ها در خصوص منفعل شدن جریان دانشجویی گفت: دانشجویان مسلمان نه تنها خسته نشده اند بلکه پور شورتر از همیشه در صحنه حضور دارند و درچارچوب آرمانهای انقلاب حرکت می کنند و مطالبات خود را بیان می کنند.

وی با اشاره به اینکه جریانهای دانشجویی در زمان اصلاحات با بیشترین ضربه مواجه شدند، افزود: جریان های دانشجویی هر وقت ارزشهای انقلاب و گفتمان های امام خمینی(ره) را فراموش کردند، ضربه خوردند.

پورغریب شاهی گفت: ضدیت با اشراف گرایی، ترویج ساده زیستی و مبارزه با ظالمان و استکبار از مهمترین محورهای جریان دانشجویی اسلامی است.

وی با اشاره به موفقیت های دانشمندان و جوانان ایرانی گفت: دانشجویان در مسیر علم آموزی و پیشرفت کشور امروز حرکات بدیعی را انجام داده اند و این حرکت ها با حمایت مسئولان در دولت نهم ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی در تحصن و تجمع خلاصه نمی شود‌، گفت: امروز باید گفتمان ها را به صورت جدی دنبال کنیم و بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت طیف علامه در دانشگاههای کشور گفت: این طیف در سالهای اخیر ارزشهای انقلاب را نادیده گرفته است و این مسئله در بیانیه این طیف در زمان جنگ غزه به روشنی پدیدار شد.

پورغریب شاهی گفت: بحث غیر قانونی بودن فعالیت این طیف باید به وسیله مسئولان به صورت رسمی به دانشگاهها ابلاغ شود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.

وی خواستار اعلام رسمی موضع انجمن اسلامی کرمان در خصوص طیف علامه شد.

کد مطلب 829203

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