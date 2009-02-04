86 تن از مسئولان بلندپایه اسرائیلی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری سما (فلسطین)، جمعی از کارشناسان حقوق بین الملل و کارشناسان جنایی و شمار زیادی از فعالان حقوق بشر شب گذشته در مقر اتحادیه عرب در قاهره گردهم جمع شدند و ساز وکارهایی را که امکان ارجاع جنایتکاران جنگی اسرائیل را به مرجع قانونی فراهم می کند، بررسی کردند.

دراین نشست "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب ، "احمد بن حلی" معاون وی و "محمد صبیح" مسئول رسیدگی به امور فلسطین و اراضی اشغالی و برخی دیگر از مسئولان اتحادیه عرب حضور داشتند.

در این نشست وکیل "راجی الصورانی" مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین بر اهمیت استفاده از قوانین بین المللی برای تحت پیگرد قرار دادن جنایاتکاران جنگی اسرائیل تاکید کرد.

وی افزود: تاکنون 86 تن از مسئولان بلندپایه نظامی و سیاسی اسرائیل به طور قطعی تحت پیگرد قرار دارند و دراین امر پیشرفت خوبی داشتیم. اما خواستار حمایت معنوی و تکمیل تلاش ها هستیم تا نتایج بهتری حاصل شود و اساس کاری ما این است که نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم اقدامات جنایتکارانه ای را که اسرائیل مرتکب شده است.

در این نشست همچنین "محمد صبیح " بر ضرورت تسریع در ارجاع جنایتکاران سیاسی و نظامی اسرائیلی به مرجع قانونی تاکید کرد.

وی همچنین از اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در پذیرفتن توافقنامه رم که به موجب آن دادگاه جنایی بین المللی تشکیل شد، قدردانی کرد و با ابراز امیدواری گفت: این اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین زمینه بیشتری برای تحت پیگرد قرار دادن مسئولان اسرائیلی از سوی دادگاه بین المللی جنایی فراهم آورد.