فقدان قانون مدیریت شهری اختیارات شوراها را سلب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، موسوی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: شوراها یک فرصت مناسب برای گسترش شهرها به شمار می روند اما زمانی که این نهادها هیچگونه اختیار عملی نداشته باشند نمی توانند در توسعه جامعه نیز موفق واقع شوند.

وی عنوان کرد: امروز هیچ شورایی در کشور وجود ندارد که مسئولیتهای آن با اختیاراتش همخوانی داشته باشد و در عین حال فقدان قانون مدیریت شهری نه تنها برخی اختیارات را از این نهاد مردمی سلب کرده بلکه مشکلات زیادی را نیز به وجود آورده است.

نایب رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه شورای عالی نیز طی این مدت در حالت انفعالی با مدیران دولتی قرار گرفته، عنوان کرد: این شورای عالی تنها مرجعی بوده که می تواند پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دولت باشد ولی شورای عالی چنین موضعی را تاکنون به خود نگرفته و امروز در پی عدم قرار گیری در چنین مسیری حتی یک مصوبه نیز از شورای عالی به شورای استانها ارائه نمی شود که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

موسوی در پاسخ به این سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت سرمایه گذاری در شهر شیراز از گذشته تاکنون نیز بیان کرد: باید گذشته را فراموش کرد، در گذشته در برخی مواقع بدون تفکر کارهایی انجام شده که نه تنها زیر ساخت های سرمایه گذاری فراهم نشد بلکه مشکلاتی نیز پیش آمد.

وی با بیان اینکه چنین رفتارهایی باعث شد که برخی سرمایه گذاران از فارس خارج شده و در استانی دیگر به فعالیت بپردازند، افزود: امروز باید فقط به ایجاد زمینه های مناسب برای جذب سرمایه گذار به صورت منطقی و صحیح فکر کرد تا بتوانیم شهر و استان خود را در حرکت به سمت توسعه یاری دهیم.