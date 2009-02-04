قیمت مسکن به صورت دوره ای اعلام عمومی می شود

معاون بازرگانی و امور پروژه های شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کمیته ای برای پایش مداوم قیمتهای مسکن شروع به کار کرده است، گفت: یکی از اهداف طرح جامع ساماندهی املاک و مستغلات، انتشار قیمت مسکن به صورت دوره ای است به نحوی که قیمت این کالای سرمایه ای نیز همانند قیمت سکه و ارز، به صورت دوره ای و شاید روزانه به ازای هر مترمربع در تمامی مناطق تهران و سراسر کشور اعلام شود.

محمود اعلایی افزود: البته اجرایی شدن این هدف شرایط خاص خود را دارد، چراکه روزانه به طور میانگین 400 قرارداد در سامانه املاک و مستغلات به ثبت می رسد، بنابراین لازمه این کار این است که کنترلهای دقیقی بر روی خرید و فروش، رهن و اجاره مسکن در بازار صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در ابتدای کار این سامانه، کنترلی بر روی واقعی بودن قیمتهای ثبت شده از سوی مشاوران املاک نبود، بنابراین نمی شد که به قیمتهای ثبت شده اعتماد کرد، چراکه ممکن بود اجاره بها یا قیمت خرید و فروش واقعی ثبت نشده باشد، اما هم اکنون قیمتهای ثبت شده عملی است.

به گفته اعلایی، هم اکنون تیمی در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر مشغول پایش اطلاعات ثبت شده از سوی مشاوران املاک در این سامانه هستند و روزانه تمامی قراردادها را بررسی می کنند تا قیمتها در قراردادی به صورت غیرواقعی ثبت نشده باشد، اگر این گونه باشد قطعا با مشاور املاک مربوط تماس حاصل می کنند.

وی اظهار داشت: از زمان آغاز به کار طرح جامع ساماندهی املاک و مستغلات در کشور تاکنون بیش از 16 هزار قرارداد به ثبت رسیده است که باید مورد پایش قرار گیرند، البته این پایش کار فنی وزارت بازرگانی است که باید توسط اصناف انجام گیرد، به این معنا که اتحادیه های سراسر کشور اعم از شهرستانها و استانها هر روز قراردادهای مربوط به محدوده خود را بررسی کنند تا در نهایت پایش در سراسر کشور صورت گیرد.

اعلایی خاطرنشان کرد: اولویتهای بسیاری در اجرای طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که آموزش مشاوران املاک، ایجاد سامانه، ایجاد تفاوت میان مشاوران املاک عضو و غیرعضو و صدور امضای دیجیتال به ترتیب در اولویت اجرایی این طرح قرار گرفت؛ چراکه نمی توان این کارها را به صورت موازی انجام داد.

وی افزود: هم اکنون سیستم به ثبات رسیده است و باید به فکر ثبت اطلاعات واقعی باشیم تا بتوان کار آماری دقیقی را انجام داد، به هرحال هدف ما این است که با کمک اتحادیه ها، پایش کاملی از بازار املاک و مستغلات کشور و قیمت زمین، واحد مسکونی و اجاره بها در هر منطقه از تهران و شهرستانهای سراسر کشور داشته باشیم و براساس آن، به صورت دوره ای قیمت زمین و مسکن را در هر نقطه از کشور اعلام کنیم.