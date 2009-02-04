از سیاست انفجاری انبساطی جلوگیری کردیم

رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر با اشاره به رابطه نقدینگی و تولید، گفت: متناسب با رشد تولید باید تزریق نقدینگی به بخش تولید صورت گیرد و نقدینگی سالم منجر به تورم نمی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ گاه سیاست انقباضی در قبال تولید به کار نگرفته است، بلکه از ایجاد یک سیاست انفجاری انبساطی جلوگیری کرده است، افزود: به این ترتیب بانک مرکزی جلوی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را گرفت و به آن نظم بخشید.

وی با اشاره به پرداخت 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به بانکها برای ارائه به بخش تولید گفت: این رقم با ضریب فزاینده 24 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش مهر، حجم پول تابعی از پایه پولی و ضریب فزاینده پول است. برهمین اساس، با ایجاد 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به بانکها به همین مقدار در پایه پولی افزایش حاصل می شود که چون در ضریب فزاینده (حدود 4.6) ضرب شود اثر افزایشی بیش از 24 هزار میلیارد تومانی بر حجم نقدینگی می گذارد.

پاشایی فام با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ گاه تزریق پول به بخش تولید را به عنوان یک نیاز واقعی مسدود نکرده است، افزود: اگر پولی که به اقتصاد تزریق می شود، صرف تولید شود به طور قطع تورم زا نخواهد بود و مشکلی ایجاد نمی کند.

وی مطالبات معوق بانکها را از موضوعات کلیدی و اساسی نظام بانکی عنوان کرد و اظهارداشت: یکی از منابعی که می تواند به اقتصاد تزریق شود، مطالبات معوق پس از وصول آنها است.