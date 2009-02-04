مسجد بزرگ دانشگاه ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس دانشگاه ارومیه در آیین افتتاح این دانشگاه افزود: مسجد دانشگاه دارای زیربنایی بالغ بر دو هزار و 500 متر مربع است که در طول 20 سال پس از کلنگزنی ساختمان آن پیشرفت فیزیکی چندانی نداشت ولی از مهر 84 با توجه به اولویت دولت برای تقویت بال فرهنگی دانشگاهها به خصوص فضاهایی مثل مسجد در اولویت قرار گرفت.
حسن صدقی با بیان اینکه برای احداث این مسجد هفت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده، بیان داشت: در حال حاضر تمامی نمازخانههای دانشکدههای این دانشگاه مجهز به امکانات رفاهی و برخورداری از مسئولان و رابطان اقامه نماز است.
قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه دیگر سخنران این مراسم نیز با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی در زمان حاضر گفت: وضعیت فرهنگی و دینی دانشگاه نسبت به سالهای قبل بهبود یافته و نشریات منتشر شده در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
حجتالاسلام سید مهدی قریشی، اظهار داشت: دانشگاه ارومیه در منطقه ای واقع شده که از تنوع مذاهب و ادیان برخوردار است و باید با اختصاص امکانات و بودجه فرهنگی مناسب، سرمایهگذاری بیشتری در این راستا صورت گیرد و فضای مطلوب فرهنگی در این مراکز علمی ایجاد شود، چرا که کوتاهی در این زمنیه مشکلات عدیدهای را بهوجود میآورد.
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