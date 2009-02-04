احمدی نژاد: راه ملت ایران همدلی برای پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد که ظهر امروز برای افتتاح طرح خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد وارد استان خراسان رضوی شده بود پس از افتتاح این طرح در جمع کارکنان آن اظهار داشت: خراسان رضوی و مشهد و قلب آن یعنی امام رضا(ع) قبله دلهای همه مومنان، آزادگان و عدالت طلبان جهان است.

وی افزود: وجود امام رضا(ع) موجب رحمت بی پایان الهی برای ملت ما و همه مومنان و عاشقان است و باور ما این است که تمام ملت ایران از هر کاری که برای مشهد و در مشهد و برای زائران انجام می شود از صمیم قلب خوشحالند.

احمدی نژاد مشهد را متعلق به همه ملت ایران دانست و گفت: شاید بهتر این باشد که بگوئیم مشهد متعلق به همه بشریت است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای خوبی در مشهد مقدس در حال انجام است، تصریح کرد: در برابر نیاز مشهد هنوز ما در اوایل راه هستیم.

احمدی نژاد با اشاره به طرح خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد اظهار داشت: این طرح یک طرح بزرگ است و همه اجزا و عواملی که در بقیه نقاط دنیا برای آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد را در بر دارد چرا که از سد، خط انتقال آب، تصفیه خانه و پمپاژ تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح یکی از زیباترین و پیچیده ترین طرح های انتقال آب به مشهد محسوب می شود و این کار هدیه ای به مردم مشهد است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح برکات دیگری هم داشت تصریح کرد: یک کارخانه لوله سازی برای این طرح راه اندازی شد که امروز می تواند برای طرح های مشابه آن نیز مفید باشد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز تقریبا در همه بخش های آبی کشور خودکفا و همچنین صادر کننده نیز هستیم اظهار داشت: ایران در مطالعه و طراحی سدسازی، انتقال آب ، تصفیه خانه های آب خودکفا هستیم و انشاءالله در پمپاژها نیز به خودکفایی خواهیم رسید.

وی همچنین گفت: در حال حاضر 98 سد در کشور در دست ساخت است که در تاریخ کشورمان و همچنین سایر کشورها بی سابقه است.

رئیس جمهور افزود: اکنون بیش از 170 سد در دست مطالعه ، 240 پروژه تصفیه خانه فاضلاب در حال اجرا و 650 طرح آبرسانی نیز در دست اجرا است.

احمدی نژاد ضمن ابراز خرسندی از اینکه رشد صنعت آب کشور رشد بسیار خوبی است خاطرنشان کرد: با این اقدامات می توانیم روستاها، شهرها و زمینهای کشاورزی را به خوبی آبیاری کنیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما باید ایران را بسازیم و ایران باید به یک الگوی تمام عیار و ناب برای همه ملتها تبدیل شود چرا که ساختن ایران یک کار آرمانی و همه جانبه است.

وی افزود: ما باید در عرصه پزشکی و علوم انسانی پیشرفت کنیم و در ایجاد زیرساخت ها و کارهای عمرانی نیز کوشا باشیم.

احمدی نژاد گفت: علاوه بر این اقدامات همزمان نیز باید در فضا حضور یابیم و قله های علمی را در فضا فتح کنیم و به همان میزان باید به تامین آب یک روستا ، احداث یک درمانگاه ، یک راه روستایی ، یک راه آهن و بزرگراه اهتمام ویژه داشته باشیم.

رئیس جمهور افزود: نمی توان گفت به دلیل اینکه دنیا در صنایع گوناگون پیشرفت کرده ما هم باید به دنبال آنها برویم و از نیازهای روزمره مردم غافل شویم لذا در سال جاری بیش از 70 هزار پروژه عمرانی در کشور در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه راه همین است و هر کار دیگری جز ایستادن، همدلی و کار کردن برای پیشرفت ایران راه انحرافی است گفت: هر کاری غیر از این کار انحرافی برای ایران است چرا که ملت ایران امروز بیش از سال 57 مصمم، آگاه و روشن بین ایستاده اند و در مسیر انقلاب حرکت می کنند و برای ساختن ایران مصمم هستند لذا باید این امر را حفظ کنیم.

احمدی نژاد تاکید کرد: دشمنان ما از پیشرفتهای ما عصبانی می شوند و همه طراحیهای آنان برای این است که ما پیشرفت نکنیم لذا همه تحریمها برای ایجاد مزاحمت است تا حرکت ما به سمت قله های پیشرفت کند یا متوقف شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اما مشاهده می کنیم که ملت ایران همه گردنه ها و موانع را پشت سر می گذارند و من تردید ندارند که این ملت در آینده بسیار نزدیک بر قله افتخارات جهان خواهد ایستاد و فریاد توحید و ندای الله اکبر سر خواهد داد.

وی همچنین افزود: بیش از 20 هزار پروژه در دهه فجر در حال افتتاح است.