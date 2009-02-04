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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

نعیم سعداوی:

برنامه ما کسب 6 امتیاز قبل از دربی بود/ برنامه خاصی برای استقلال داریم

برنامه ما کسب 6 امتیاز قبل از دربی بود/ برنامه خاصی برای استقلال داریم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: برنامه ریزی تیم ما این بود که پیش از دیدار با استقلال در هر دو بازی خود 6 امتیاز کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی که پس از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر داماش گیلان در جمع خبرنگاران گفت: پیروانی حرف ها را با من هماهنگ کرد و از من خواست در این نشست حاضر شده و به سوالات شما پاسخ دهم.

وی در مورد پیروزی پرسپولیس برابر داماش اظهار داشت: بازیکنان تیم با وجود مشکلات بسیار زیاد، باغیرت در این دیدار به میدان رفتند و با تمام وجود بازی کردند و در نهایت به سه امتیاز این مسابقه دست یافتند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران خاطر نشان کرد: پس از تساوی در کرمان برابر مس، برنامه ریزی تیم ما این بود که پیش از دیدار با استقلال در هر دو بازی خود 6 امتیاز کسب کنیم که خوشحالم با تلاش بازیکنان موفق به رسیدن به هدف خود شدیم.

وی اضافه کرد: باید به بازیکنان تیم تبریک بگویم که با توجه به مشکلات بسیار زیاد، انگیزه تیم میزبان و زمین خراب مسابقه توانستند به این پیروزی ارزشمند دست یابند.

سعداوی در پایان در مورد دیدار هفته آینده پرسپولیس برابر استقلال تهران گفت: این یک بازی بسیار مهم است و نمی توان نتیجه آن را از قبل پیش بینی کرد، البته ما برای آن دیدار هم برنامه خاصی داریم تا نتیجه خوبی را برابر استقلال بدست آوریم.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در شهر رشت برگزار شد، با برتری 2 بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

کد مطلب 829240

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