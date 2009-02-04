نباید اثرگذاری شرایط جهانی را در اقتصاد ملی انکار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نهاوندیان بعد از ظهر امروز در همایش " بحران مالی جهانی، فرصتها و چالشها" افزود: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی جهان عادی نیست بنابراین یکی از عناصر چالاکی در مدیریت شرایط فعلی این است که شرایط سریع شناسایی شده و واکنش لازم انجام گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در حال حاضر باید در مسابقه مقاومت و استقامتی که در دنیا به راه افتاده است، شرکت کنیم زیرا بحران از بازارهای مالی به بخش واقعی هم سوق یافته به طوری که تقاضای کلی در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بحران فعلی اقتصادی کوتاه مدت بوده و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان در این مدت استقامت کرد افزود: بهترین حالت برای مقابله با چنین شرایطی این است که تدبیری بیندیشیم که فعالیت‌های تولیدی ادامه یافته و اجازه ندهیم در فرآیند تولید ارزش افزوده متوقف شود.

اقدامات حمایتی از صنایع و تولید باید جدی تر شوند

نهاوندیان در ادامه به کمک‌هایی که دولت آمریکا و اتحادیه‌ اروپا به صنایع و تولیدات خود داشته‌اند اشاره کرد و ادامه داد: حمایت مالی کشورهای مذکور از بخش تولید و صنعت در واقع به مفهوم آن است که این کشورها از نسل آینده خود حمایت می‌کنند بنابراین در کشورمان نیز تلاش جدی باید انجام گیرد.

وی افزود: برای عبور از بحران جهانی نباید تنها از دولت توقع داشت بلکه باید ملت نیز در عرصه حضور داشته باشند تا با موفقیت از این مرحله، گذر کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هوشمندی ایرانیان در طول تاریخ به اثبات رسیده است و در رقابت و استقامت کم نیاورده اند، افزود: در بحران اقتصادی کنونی نیز قطعا با تکیه بر توانایی و استقامت و همچنین تدبیر و اقدام آگاهانه مردم و مسئولان، می توان بر مشکلات غلبه کرد.

نهاوندیان، با اشاره به اینکه زمان، زمان تدبیر و اقدام است و خیلی از کشورها به محض احساس امواج بحران مالی جهانی، اقدام حمایتی را آغاز و به اجرا گذاشتند، گفت: نکته اساسی در اقتصاد این است که چرخ های تولید بچرخد و سیاستگذاران اقتصادی نیز از این حرکت، حراست کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با شناخت مسئولیت و برنامه ریزی دقیق و جامع می توان در حوزه اقتصاد از این بهتر نیز عمل کرد، گفت: در حال حاضر ریشه بحران کنونی به فرآیند جهانی شدن برمی گردد.

بحران جهانی اقتصادی قابل تبدیل به فرصت است

نهاوندیان افزود: بحران مالی دنیا که از آنها به عنوان تهدید یاد می شود، می توانند با اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه های راهکارهای مطلوب به فرصت تبدیل شوند.

وی، با بیان اینکه در این جنگ، فرماندهان و سربازان ما، واحدهای تولیدی دارای ارزش افزوده واقعی هستند، اظهار داشت: در این رقابت جهانی، نباید اجازه داد به واحدهای تولیدی فعال در عرصه اقتصاد، ضربه وارد شود.

وی، با بیان اینکه سیاست های حمایتی از تولید نباید بدون برنامه و هدف باشد، گفت: به دست آوردن سهم در بازارهای جهانی ساده نیست و نیاز به تلاش و رقابت دارد و باید به صادرکنندگان کمک شود تا بازارها را از دست ندهند.

نهاوندیان، ارتقای سطح کیفی و بهره وری در واحدهای تولیدی را لازم دانست و اظهار داشت: امروز رقبای مقتدری در عرصه اقتصاد وجود دارد و به همین خاطر باید حمایت از واحدهای تولیدی فعال در اولویت کاری قرارگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به پتانسیل‌ها و جهش اقتصادی استان زنجان اشاره کرد و افزود: این استان به لحاظ درآمد و سرمایه‌گذاری استانی در کشور بالاتر از حد متوسط کشوری است و از نظر سطح سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی بالاترین رتبه را در کشور به خود اختصاص داده است لذا معتقدم که شایستگی جلب سرمایه و نیز بهبود فضای کسب و کار دارد.

نهاوندیان همچنین در ادامه بر لزوم تدوین نگاه استراتژیک و بلند مدت برای حمایت از تولید تاکید کرد و خواستار طراحی بسته‌ حمایتی از تولید شد.