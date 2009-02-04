بازیکنان ما اشتباهات کودکانه ای داشتند/ از عملکرد داور راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، استانکو که پس از شکست تیم داماش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این دیدار موقعیت های خوبی را بدست آوردیم ولی نتوانستیم از آنها برای پیروزی استفاده کنیم.

وی در خصوص عملکرد داور در این دیدار ادامه داد: داور 2 پنالتی تیم ما را نادیده گرفت، همچنین بازی را بسیار پرسوت اداره می کرد و من از عملکرد وی رضایت ندارم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با بیان اینکه بازیکنانش هرچه در توان داشتند در این دیدار ارائه دادند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بازیکنان خصوصا مدافعان ما روی گل های اول و دوم دچار اشتباهات شدند که همین گل ها زمینه ساز شکست تیم ما شد.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در شهر رشت برگزار شد، با برتری 2 بر یک پرسپولیس به پایان رسید.