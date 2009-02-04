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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۴۲

استانکو پاپلوکوویچ:

بازیکنان ما اشتباهات کودکانه ای داشتند/ از عملکرد داور راضی نیستم

بازیکنان ما اشتباهات کودکانه ای داشتند/ از عملکرد داور راضی نیستم

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان اشتباهات کودکانه بازیکنان تیمش را دلیل اصلی شکست این تیم برابر پرسپولیس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، استانکو که پس از شکست تیم داماش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این دیدار موقعیت های خوبی را بدست آوردیم ولی نتوانستیم از آنها برای پیروزی استفاده کنیم.

وی در خصوص عملکرد داور در این دیدار ادامه داد: داور 2 پنالتی تیم ما را نادیده گرفت، همچنین بازی را بسیار پرسوت اداره می کرد و من از عملکرد وی رضایت ندارم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با بیان اینکه بازیکنانش هرچه در توان داشتند در این دیدار ارائه دادند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بازیکنان خصوصا مدافعان ما روی گل های اول و دوم دچار اشتباهات شدند که همین گل ها زمینه ساز شکست تیم ما شد.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در شهر رشت برگزار شد، با برتری 2 بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

کد مطلب 829248

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