به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک تهران امروز چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 برنامه فرهنگی - هنری ویژهای را به مناسبت سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فرهنگسرای شهریاران جوان به آدرس : خیابان استاد نجات اللهی ( ویلا ) ، نبش خیابان ورشو ، انتهای پارک ورشو برگزار میکند.
این ویژه مراسم به همت شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک تهران و رئیس آن، اسخف نشان کاراکهایان ، با مساعدت و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های تهران و مازندران ، وزارت کشور و کمیته اقلیتهای دینی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی انجام میشود.
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