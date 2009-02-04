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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

"اقلیتهای دینی" پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارند

به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و بزرگداشت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اقلیتهای دینی در تهران، به اجرای برنامه‌های متنوع می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک تهران امروز چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 برنامه فرهنگی - هنری ویژه‌ای را به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فرهنگسرای شهریاران جوان به آدرس : خیابان استاد نجات اللهی ( ویلا ) ، نبش خیابان ورشو ، انتهای پارک ورشو برگزار می‌کند.

این ویژه مراسم به همت شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک تهران و رئیس آن، اسخف نشان کاراکهایان ، با مساعدت و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های تهران و مازندران ، وزارت کشور و کمیته اقلیتهای دینی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی انجام می‌شود.

کد مطلب 829251

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