32 طرح عمرانی و عام المنفعه در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آبرسانی به روستاهای انبوه ، پارودبار، نوده ، آسفالت 4.5 کلیومتر از راه این سه روستا، آتش نشانی شهرداری جیرنده، پمپاژ کشاورزی 50 هکتار ازباغات پا رودبار، ساماندهی گلزار شهدای عمارلو و واگذاری یک واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد از طرحهای بود که امروز به بهره براری رسید.

در شهرستان صومعه نیز گاز رسانی به چهار روستای نفوت، کسما، کلگنستان، معاف و زیری آبرسانی به روستای ماتک به بهره برداری رسید با بهره برداری این طرحها بیش از690 خانوار از نعمت گاز و آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

همچنین در فومن 14 طرح مخابراتی شامل مراکز و دفاتر مخابرات و شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی به بهره برداری رسید.

در شهرستان ماسال نیز چهار واحد مسکونی مددجویی با زیر بنایی 60 متر مربع به مددجویان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان واگذارشد که برای اجرای این طرحها 29 میلیارد و 450 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.