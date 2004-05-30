پيشنهاد تحويل جسدامام موسي صدر از سوي ليبي به ايران دروغ است

به گزارش خبرگزاري مهر، الحيات به نقل از معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور ايران خبرهاي رسانه ها را درباره پيشنهاد رهبر ليبي براي بازگرداندن جسد امام موسي صدر تكذيب كرد.

محمد علي ابطحي به اين روزنامه عرب زبان گفت: گزارش هاي رسانه ها در اين باره غير واقعي است و شايسته است مواضع ايران و ليبي به طور رسمي اعلام شود، گزارش هاي روزنامه ها را درباره امام موسي صدر نمي توان قابل اعتماد دانست.

وي افزود: ما از حكومت ليبي مي خواهيم در پيشبرد چرخه همكاري موجود ميان طرفين عجله به خرج دهد ما با خانواده امام موسي صدر روابط مستحكمي داريم.

وي درباره سرنوشت امام موسي صدر گفت: همه ما در ايران و لبنان اميدواريم امام موسي صدر را در بين خود ببينيم اما آنچه براي آن تلاش مي كنيم دستيابي به حقيقت است.



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