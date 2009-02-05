سد زولای سلماس اردیبهشت سال آینده آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی شامگاه گذشته در جلسه بررسی روند انتقال و اسکان مجدد اهالی روستاهای بالادست سد زولای سلماس افزود: در سطح استان 34 روستا از محل اجرای 20 سد متاثر می شوند، باید بخشی از این روستاها در مناطق جدید اسکان مجدد شوند.

وی با بیان اینکه به علت عدم وجود مشاور بومی در بهره برداری و شناسایی مشکلات احتمالی ناشی از احداث سدها گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای انتقال روستای اطراف این دریاچه صورت نگرفته است وعملیات انتقال آنها باید تا بهره ‌برداری از این سد به پایان برسد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه به تشکیل کمیته فنی برای بررسی مسایل و مشکلات انتقال و اسکان مجدد این روستاها تاکید کرد و گفت: در این کمیته باید با حضور مهندسین مشاور و دستگاه های اجرایی، نحوه خدمات رسانی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز این روستاها تامین شود.

رحیم قربانی افزود: باید زمینه ای فراهم شود که انتقال مجدد روستاها به نقاط جدید باعث نشود اهالی این روستاها به شهرها مهاجرت کنند.

وی اظهارداشت: وزارت نیرو باید در زمان طراحی پروژه های عمرانی نظیر سدها، هزینه هایی نظیر انتقال و اسکان مجدد روستاییان متاثر از اجرای طرح را در نظر بگیرد تا آنها با مشکل مواجه نشوند.

استاندار آذربایجان غربی جلب مشارکت روستاییان در اسکان مجدد آنها تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم روستاییان را در گزینش و طراحی مناطق جدید برای اسکان آنها مشارکت دهیم و از همکاری آنها بهره مند شویم بسیاری از مشکلات به خودی خودی حل می شوند.

در پایان این نشست روند انتقال و اسکان مجدد اهالی روستاهای زولا و دریک سلماس که در بالادست سد زولا در سلماس واقع شده اند بررسی شد.