به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حمید بقایی عصر روز گذشته در مسجد جامع دامغان گفت: شهرستان دامغان یکی از پایتخت‌های ایران از لحاز میراث فرهنگی بسیار غنی است.

وی با اشاره به آثار باستانی با قدمت بیش از دو هزار و 500 سال گفت: باستان شناسان در دنیا دامغان را به نام شهر 100دروازه می شناسند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور وجود موزه باستان‌شناسی در شهر دامغان را شناسنامه این شهر دانست و گفت: ایجاد موزه در یک شهر به هویت شهر کمک کرده و قدمت تاریخی آن را به مردم نمایان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از افتتاح موزه باستان‌شناسی دامغان، نسخه‌های دوم آثار تاریخی شهرستان دامغان را که هم‌اکنون در موزه ملی نگهداری می‌شود به این موزه منتقل می شود.

بقایی یاد آور شد: برای تجهیز موزه باستان‌شناسی دامغان که در شش ماه آینده افتتاح می‌شود، 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده کار تحویل مکان برای ایجاد موزه دامغان انجام می شود، گفت: کار تجهیز این موزه توسط سازمان چهار ماه پس از تحویل مکان انجام می شود .

بقایی از ایجاد بازارچه های صنایع دستی در این شهرستان برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.