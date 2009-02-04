استقلال مهار ناشدنی/ پرسپولیس نزدیک به آرامش/ سپاهان جاماند

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها شاگردان امیر قلعه نویی مثل هفته های قبل با اقتدار و یک پیروزی پرگل همچنان به یکه تازی در صدر جدول ادامه داد و با پنج گلی که وارد دروازه راه آهن کرد خود را مدعی شماره یک قهرمانی معرفی کرد.

پرسپولیس نیز که تا حدودی با روزهای بحرانی فاصله گرفته است، با دو پیروزی برابر پیام و داماش به استقبال شصت و ششمین دربی تهران می رود. سپاهان نیز که چند هفته خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی مطرح کرده بود با تساوی امروز برابر فولاد از کورس مدعیان جا ماند و به رده ششم رفت.

در این بین تیم‌های مس کرمان، سایپا کرج و ابومسلم مشهد یک پله در جدول رده بندی صعود کردند تا هفته بیست و پنجم برای آنها با موفقیت به اتمام برسد.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* داماش گیلان یک - پرسپولیس 2

گل‌ها: آدریانو آلوز (34) برای داماش گیلان و ابراهیم توره (8) و کریم باقری (61) برای پرسپولیس

* ذوب آهن اصفهان 2 - پاس همدان یک

گل‌ها: قاسم حدادی فر(65) و سیدمحمد حسینی (72) برای ذوب آهن و قاسم غلام‌نژاد (49) برای پاس همدان

* سایپا کرج 2 - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: ابراهیم صادقی (20) و امین منوچهری (23) برای سایپا و سیدجلال رافخایی (80 - پنالتی) برای ملوان

* پیکان قزوین یک - استقلال اهواز صفر

گل: ایمان حیدری (77)

* فولاد خوزستان 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: محمدرضا ذوالفنون (18) و حمید عزیززاده (43 - گل به خودی) برای فولاد و مهدی جعفرپور(5) و جلال اکبری (35) برای سپاهان

* مس کرمان 2 - برق شیراز یک

گل: مرتضی ابراهیمی (50) و فراز فاطمی (88) برای مس کرمان و ستار زارع (61 - پنالتی) برای برق شیراز

* پیام خراسان یک - صبای قم یک

گل‌ها: اشپیتیم آرفی (80) برای پیام مشهد و محسن بیاتی نیا (13) برای صبای قم

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - ابومسلم مشهد صفر

* راه آهن شهرری یک - استقلال تهران 5

گل‌ها: مجتبی زارعی (21) برای راه آهن شهرری و حسین کاظمی (10)، آرش برهانی (33 و 88)، مجتبی جباری (50) و سیاوش اکبرپور (55)

جدول رده بندی لیگ برتر