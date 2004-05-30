هفته فرهنگي ارمنستان در بنياد آفرينش هاي هنري نياوران

هب گزارش خبرگزاري مهر اين هفته شامل نمايش فيلم ، برپايي نمايشگاههاي هنرهاي تجسمي ، جلسات نقد و بررسي و كارگاه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين هفته براي اولين بار آثار حجم و نقاشي سرگئي پاراجانف ، فيلمساز مشهور ارمني، در معرض ديد ايرانيان قرار مي گيرد.

فيلمهاي مستند برجسته پاراجانف اكران خواهد شد و 4 فيلم سينمايي "عاشيق غريب"، "سايه هاي اجداد فراموش شده" ، "رنگ درختان انار" و افسانه قلعه سوزان" به نمايش در مي آيد و جلسات نقد و بررسي اين آثار با حضور دكتر اسماعيل بني اردلان ، روبرت صافاريان ، زوان قوكسيان و ... برپا مي شود.

40 تابلوي نقاشي از 3 نقاش برجسته ارمني ، ساموئل خاچيكيان ، ديويد پطروسيان و ناگيز پاشايان در نگارخانه بنياد نياوران در معرض ديد عموم قرار مي گيرد . اين برنامه با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان و بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برپا خواهد شد.