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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۳۶

براي اولين بار آثار موزه "پاراجانف" به ايران مي آيد

هفته فرهنگي ارمنستان در بنياد آفرينش هاي هنري نياوران

4 الي 11 تير ، هفته فرهنگي ارمنستان در بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برپا مي شود.

هب گزارش خبرگزاري مهر اين هفته شامل نمايش فيلم ، برپايي نمايشگاههاي هنرهاي تجسمي ، جلسات نقد و بررسي و كارگاه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين هفته براي اولين بار آثار حجم و نقاشي سرگئي پاراجانف ، فيلمساز مشهور ارمني، در معرض ديد ايرانيان قرار مي گيرد.

فيلمهاي مستند برجسته پاراجانف اكران خواهد شد و 4 فيلم سينمايي "عاشيق غريب"، "سايه هاي اجداد فراموش شده" ، "رنگ درختان انار" و افسانه قلعه سوزان" به نمايش در مي آيد و جلسات نقد و بررسي اين آثار با حضور دكتر اسماعيل بني اردلان ، روبرت صافاريان ، زوان قوكسيان و ... برپا مي شود.

40 تابلوي نقاشي از 3 نقاش برجسته ارمني ، ساموئل خاچيكيان ، ديويد پطروسيان و ناگيز پاشايان در نگارخانه بنياد نياوران در معرض ديد عموم قرار مي گيرد . اين برنامه با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان و بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برپا خواهد شد.

کد مطلب 82933

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