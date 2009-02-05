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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۳

استاندار خراسان رضوی:

چهار هزار طرح توسعه ای در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است

چهار هزار طرح توسعه ای در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از چهار هزار طرح توسعه ای با اعتباری بالغ بر 35 هزار و 510 میلیارد ریال در این استان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، محمد محمدی زاده شامگاه چهارشنبه  در مراسم بهره برداری از خط انتقال آب سد دوستی به مشهد افزود: میزان تولید برق از 429 مگاوات قبل از انقلاب به بیش از چهار هزار و 550 مگاوات در حال حاضر رسیده است.

وی تعداد مشترکین برق صنعتی استان را نیز هم اکنون بیش از 17 هزار انشعاب دانست و متذکر شد: در بخش آب نیز تاکنون یکهزار و 229 پروژه با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

استاندارخراسان رضوی اضافه کرد: همچنین 270 میلیارد ریال اعتبار در بخش فاضلاب شهر مشهد، 140 میلیارد ریال در بخش فاضلاب روستایی و دو میلیارد ریال در قالب 54 طرح آب و فاضلاب در سال جاری هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال شهر مشهد در سال 1400 به بیش از 320 میلیون متر مکعب آب شرب سالم و بهداشتی نیاز دارد.

کد مطلب 829354

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