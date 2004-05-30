جشن خانه سينما امسال فيلم هاي اكران نشده را هم مي پذيرد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، خانه سينما از تمامي تهيه كنندگان فيلم هاي سينمايي ايران دعوت كرد تا آثار خود را براي حضور در هشتمين جشن سينماي ايران به دبيرخانه جشن ارسال كنند تا براي حضور در بخش مسابقه مورد ارزيابي داوران قرار بگيرد.

بر اساس اعلام خانه سينما تهيه كنندگان فيلم هاي خود را بايد حداكثر تا ششم تيرماه امسال ارسال كنند. فيلم هايي براي حضور در اين جشنواره پذيرفته مي شوند كه از 11 مرداد ماه سال گذشته تا دهم مرداد ماه امسال به نمايش عمومي در بيايد. البته جشن خانه سينما امسال يك تبصره تازه براي آثار بخش مسابقه در نظر گرفته است . بر اساس اين تبصره فيلم هايي كه به هر دليل به نمايش عمومي در نيامده اند، در صورت تمايل تهيه كنندگان آنها مي توانند متقاضي شركت در جشن خانه سينماي ايران باشند.

اين مساله در حالي از سوي برگزار كنندگان جشن سينماي ايران مطرح مي شود كه هر سال آثار زيادي از جمله فيلم هاي سينمايي "ناف" به كارگرداني محمد شيرواني ، " ده روي ده" ساخته عباس كيا رستمي، "ابجد" كاري از ابوالفضل جليلي و "دايره" به كارگرداني جعفر پناهي در كشور توليد مي شوند ولي به دليل عدم موافقت شوراي نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد با اكران عمومي آنها اجازه اكران عمومي نمي يابند و نمايش در جشنواره ها و سينماهاي كشورهاي خارجي را به عنوان تنها راه عرضه انتخاب مي كنند.

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