فرزند امام موسي صدر : قذافي مي خواهد افكار عمومي را گمراه كند

به گزارش خبرگزاري مهر، حوراء صدر دختر امام موسي صدر درباره شايعه شهادت امام موسي در برخي رسانه ها با تكذيب آن به الحيات گفت: نقل چنين خبرهايي براي اولين بار صورت نمي گيرد و آخرين آن هم نخواهد بود هدف از اين اخبار و گزارش ها گمراه كردن افكار عمومي است.

وي افزود: اطلاعات دريافتي ما از منابع دولتي ايران بويژه رئيس جمهور خاتمي، زنده بودن امام موسي صدر و وجود او در زندان هاي ليبي را مورد تاكيد قرار مي دهد.

حوراء صدر درباره شايعه ارسال نامه از سوي رهبر ليبي مبني بر آمادگي براي تحويل جسد امام موسي صدر گفت: در اين رابطه بااين موضوع با وزارت امور خارجه و دفتر رئيس جمهوري و مسوول پيگيري پرونده امام موسي صدر تماس گرفتيم وهمگي اين گزارش ها را دروغ و كذب خواندند و هرگونه نامه خطي يا شفاهي مستقيم يا غير مستقيم از اين نوع از سوي مقامات ليبي طي سال هاي اخير را تكذيب كردند.

فرزند امام موسي صدرگفت: همان دستهايي كه وي را از 26 سال پيش ربودند، همچنان در مقابل تلاش هاي يافتن و مسير آزادي وي مانع تراشي مي كنند.

شايان گفتن است روزنامه لبناني المستقبل به نقل از آنچه منابع آگاه خود خواند ازارسال نامه معمر قذافي رهبر ليبي براي مقامات ايراني مبني بر آمادگي جهت تحويل جسد امام موسي صدر در مقابل مختومه شدن پرونده وي و پايان انتقادها از قذافي خبر داده بود.



