راه اندازی 9 پایگاه امداد و نجات هوایی کشور تا نیمه اول سال آینده

احمد اسفندیاری در حاشیه افتتاح بزرگترین پایگاه امداد و نجات جاده ای شمال کشور در محور هزار در گفتگو با خبرنگاران گفت: هم اکنون این پایگاه ها به عنوان قطب امداد و نجات در 9 استان کشور از جمله مازندران است که به استان های همجوار خود در مواقع نیاز خدمات رسانی می کنند و این پایگاه ها هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی افزود: با مجوز و تامین اعتبار از سوی دولت در سال گذشته میلادی پنج فروند بالگرد برای این پایگاه ها خریداری شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه از پنج فروند بالگرد خریداری شده دو فروند وارد کشور شده و اکنون در مراحل آماده سازی و تست قرار دارد، تصریح کرد: تا پایان امسال سه فروند بالگرد دیگر هم به کشور تحویل خواهد شد.

اسفندیاری، تجهیز هوایی را در راستای پایین آوردن زمان حضور در سوانح، آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی و تشکیل تیم های واکنش سریع اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 205 پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای در محورهای ارتباطی کشور وجود دارد، گفت: تعداد این پایگاه ها در زمان مسافرتهای نوروزی و ایام خاص به 700 پایگاه ثابت و سیار افزایش می یابد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه برنامه های جدی این جمعیت کمک از مسئولان و دولت در جهت افزایش تعداد پایگاه های امداد و نجات جاده ای است، گفت: با افزایش تعداد این پایگاه ها میانگین حضور در حوادث جاده ای و ترافیکی به کمتر از 15 دقیقه کاهش خواهد یافت.

اسفندیاری با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از محورهای ارتباطی کشور پایگاه های امداد و نجات جاده ای وجود ندارد، شعاع عملیاتی پایگاه های امداد و نجات را بیش از 16 دقیقه دانست و خاطرنشان کرد: هنوز تا رسیدن به استانداردهای ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.