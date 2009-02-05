بهره برداری از پنج پروژه دانشگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مهدی زاهدی در مراسم افتتاح این پروژه ها با بیان اینکه قبل از انقلاب به فناوری اصلا توجهی نمی شد و استفاده های نادرستی از آن به عمل می آمد، گفت: اما پس از انقلاب با راه اندازی پارکهای علم و فناوری توجه ویژه ای به این عرصه شد به طوری که هم اکنون 22 پارک علم و فناوری در کشور راه اندازی شده است.

وزیرعلوم به بخش دیگری از دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در سال 2008 بیش از 13 هزار و 500 تولید علمی از ایران در ISI نمایه شده است و این در حالی است که تعداد تولیدات علمی ایران در قبل از انقلاب 300 بود.

زاهدی نرخ رشد تولیدات علمی ایران را بالاترین نرخ رشد در جهان عنوان دانست و یادآورشد: تعداد تولیدات علمی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد 50 برابری مواجه بوده است.

در ادامه رئیس دانشگاه بیرجند درخصوص پروژه های قابل افتتاح طی دهه فجر در دانشگاه بیرجند گفت: افتتاح فاز اول دانشکده مهندسی با زیربنای پنج هزار متر مربع و اعتبار 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر های استانی دولت و ملی از جمله این پروژه ها می باشد.

محمد رضا میری به بهره برداری از فاز یک خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه برای استقرار 19 کانون فرهنگی دانشجویی با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان ساخته شده است.

وی افتتاح ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتباردو میلیارد و 200 میلیون تومان،خوابگاه خواهران گلستان دو با ظرفیت 250 دانشجو و اعتبار 9 میلیارد ریال و سالن چند منظور خوابگاه خواهران با اعتبار 120 میلیون تومان را از دیگر پروژه های این دانشگاه در دهه فجر برشمرد.

رئیس دانشگاه بیرجند، همچنین به آغاز عملیات اجرایی آزمایشگاه تحقیقات مرکزی این دانشگاه با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان با 10 درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و یادآورشد: همچنین امشب عملیات اجرایی خوابگاه خواهران صدف سه نیز به اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور به استان امشب آغاز خواهد شد.