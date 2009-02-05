علیرضا مجرد مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اعلام کرد: در 9 ماهه سال جاری یک هزار و 627 فقره تصادف در جاده های مواصلاتی استان به‌ وقوع پیوسته که منجر به کشته شدن 554 نفر شده است که نسبت به مدت مشابه 13 درصد افزایش تصادفات و 26 درصد افزایش کشته شدگان را نشان می دهد .

وی در ادامه افزود: از این تعداد تصادفات 157 فقره تصادفات مربوط به خودروهای حامل سوخت و افاغنه غیر مجاز بوده اند که 92 نفر در صحنه این تصادفات کشته شده اند که در نهایت منجر به افزایش 30 درصدی تصادفات فوتی و 43 درصدی تعداد کشته شدگان نسبت به سال گذشته شده است .

مجرد، همچنین با اشاره به دو تصادف مهمی که نهم بهمن ماه سالجاری در استان روی داد و منجربه کشته شدن 8 نفر در محل صحنه تصادف و مجروع شدن 6 نفر شد، اظهار کرد: مقصران هر دو سانحه، وسایل نقلیه پژو بودند که در یکی از صحنه ها با اتوبوس اسکانیا در کیلومتر 65 زاهدان- زابل و دیگری با یک‌دستگاه کامیون باری در کیلومتر 27 زاهدان- خاش برخورد کردند و متأسفانه هر دو سانحه به‌علت انحراف به چپ دو پژوی مورد اشاره، روی داده است .

وی افزود: این دو دستگاه سواری پژو هر دو حامل افاغنه‌ی غیرمجاز بوده اند .

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: مسئولان مربوط باید چاره ای بر تردد وانت‌بارها و سواری‌های حامل افاغنه غیرمجاز و قاچاق سوخت که موجبات ناامن نمودن جاده ها با انجام حرکات مخاطره آمیز و قانون گریزی از رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بخصوص عدم توجه به سرعت و سبقت غیرمجاز شده اند، بیاندیشند .