23 طرح عمرانی و عام المنفعه در تالش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، از این تعداد هفت طرح مربوط به راههای روستایی است که در این شهرستان به بهره برداری رسید.
اجرای این طرحها که در بخشها و مناطق روستایی تالش قراردارند هشت میلیارد و ۹۵۰میلیون ریال هزینه در برداشته است.
این طرحها شامل احداث دو دهنه پل چهارمتری درجاده تالش -آق اولر، روکش آسفالت جاده اسالم به خلخال، احداث یک دهنه پل در روستای گیلک محله، بهسازی آسفالت نمازی محله در کرگانرود، بهسازی راه روستایی نرگس خاتون در حویق با اعتباری بالغ بر ۱/۴میلیون تومان وبهسازی راه روستایی شطهمجی و پل عابر پیاده هلیس محله بودند.
همزمان با دهه مبارک فجر دو آموزشگاه یک جاده روستایی و ۱۳واحد مسکونی در بخش محروم کرگانرود افتتاح شد.
دبیرستان شهید زمانی لیسار یکی از این طرحهای افتتاح شده است که در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰متر با زیر بنا هزار و ۳۴متر مربع و ۹کلاس درس و تجهیزاتی مانند فضای سبز و آزمایشگاه با صرف ۴/۳میلیارد ریال ساخته شده است.
همچنین در روستای کشلی نیز دبستان پنج کلاسه عمار که در زمینی به مساحت هزار و ۸۰۰متر مربع با زیر بنای ۵۲۲متر مربع و هزار و ۲۰۰متر محوطهسازی و صرف دو میلیارد ریال ساخته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت.
به مناسبت دهه فجر جاده روستایی آسفالت روستای نماتزی محله کرگانرود تالش به طول ۱/۲کیلومتر که ۷۰۰میلیون ریال صرف آن شده است به بهره برداری رسید.
در ششمین روز از دهه فجر ۱۳واحد مسکونی که توسط کمیته امداد بخش کرگانرود تالش ساخته شده است خانوارهای مستمند تحت پوشش واگذار شد.
برای احداث هر یک از این واحدای مسکونی که ۴۵تا ۵۵متر زیر بنا دارند ۶۵میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
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