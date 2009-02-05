23 طرح عمرانی و عام المنفعه در تالش به بهره برداری رسید

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به گزارش خبرنگار مهر در تالش، از این تعداد هفتطرح مربوط به راههای روستایی است که در این شهرستان به بهره ‌برداری رسید.

اجرای این طرحها که در بخشها و مناطق روستایی تالش قراردارند هشت میلیارد و ‪ ‪ ۹۵۰ ‬ میلیون ریال هزینه در برداشته است.

این طرحها شامل احداث دو دهنه پل ‪ چهار ‬ متری درجاده تالش -آق اولر، روکش آسفالت جاده اسالم به خلخال، احداث یک دهنه پل در روستای گیلک محله، بهسازی آسفالت نمازی محله در کرگانرود، بهسازی راه روستایی نرگس خاتون در حویق با اعتباری بالغ بر ‪ ۱/۴ ‬ میلیون تومان وبهسازی راه روستایی شطه‌مجی و پل عابر پیاده هلیس محله بودند. ‬

همزمان با دهه مبارک فجر دو آموزشگاه یک جاده روستایی و ‪ ۱۳ ‬ واحد مسکونی در بخش محروم کرگانرود افتتاح شد.

دبیرستان شهید زمانی لیسار یکی از این طرحهای افتتاح شده است که در زمینی به مساحت ‪ دو ‬ هزار و ‪ ۲۰۰ ‬ متر با زیر بنا هزار و ‪ ۳۴ ‬ متر مربع و ‪ ۹ ‬ کلاس درس و تجهیزاتی مانند فضای سبز و آزمایشگاه با صرف ‪ ۴/۳ ‬ میلیارد ریال ساخته شده است.

همچنین در روستای کشلی نیز دبستان ‪ پنج ‬ کلاسه عمار که در زمینی به مساحت هزار و ‪ ۸۰۰ ‬ متر مربع با زیر بنای ‪ ۵۲۲ ‬ متر مربع و هزار و ۲۰۰ ‬ متر محوطه‌سازی و صرف ‪ دو ‬ میلیارد ریال ساخته شده ‌است مورد بهره برداری قرار گرفت.

به مناسبت دهه فجر جاده روستایی آسفالت روستای نماتزی ‌محله کرگانرود تالش به طول ‪ ۱/۲ ‬ کیلومتر که ‪ ۷۰۰ ‬ میلیون ریال صرف آن شده است به بهره برداری رسید.

در ششمین روز از دهه فجر ‪ ۱۳ ‬ واحد مسکونی که توسط کمیته امداد بخش کرگانرود تالش ساخته شده است خانوارهای مستمند تحت پوشش واگذار شد.