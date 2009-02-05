کوچکترین مدرسه جهان در دیر به بهره برداری رسید

به گزارش مهر در دیر، استاندار بوشهر در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار داشت: مدرسه جمال ‌آباد کالو در لیست 900 پروژه مطرح کشور بود زیرا این روستا به عنوان محروم ‌ترین نقطه ایران محسوب می‌شود .

ابوطالب شفقت با بیان اینکه به همت خیران، راه روستایی و مدرسه در روستای جمال ‌آباد کالو احداث شده است، اظهار داشت: احداث مدرسه کالو نشان دهنده عزم بزرگ دولت در همه جا و در همه نقاط ایران اسلامی است.

وی عنوان کرد: در دهه چهارم انقلاب باید در راستای اجرایی شدن بیانات رهبر معظم انقلاب حرکت کرده و تعالی و عدالت را در کشور گسترش دهیم .

مدیر کل نوسازی مدارس استان بوشهر نیز در این مراسم گفت: در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر که در اردیبهشت ماه سال جاری در بوشهر برگزار شد خیر گرانقدر جناب آقای اسدالله سعادتمند تقبل کرد که برای دانش آموزان روستای جمال آباد کالو شهرستان دیر که نام آن به عنوان کوچک‌ترین مدرسه جهان در سازمان یونیسکو ثبت شده مدرسه ای بسازد.