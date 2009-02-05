مسابقات لیگ دسته اول جودو از جمعه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات هفت تیم بهشاد و شهرداری چناران، صیاد شیرازی ارتش، خراسان شمالی، نیروی هوایی ارتش، بسیج برق و شمالغرب تهران اعلام آمادگی کرده بودند که مسابقات نیز با همین تعداد تیم از فردا (جمعه) آغاز خواهد شد.

بر اساس تصمیم سازمان لیگ جودو این مسابقات به مدت چهار هفته برگزار خواهد شد که در هر هفته تیم‌ها چهار بار به میدان خواهند رفت. هفته پایانی و مراسم اختتامیه مسابقات 23 اسفندماه برگزار خواهد شد.

برنامه کامل هفته اول

جمعه - 18/11/87

دور اول:

* شمالغرب تهران - نیروی هوایی ارتش

* صیاد شیرازی ارتش - بسیج برق تهران

* شهرداری چناران - خراسان شمالی

دور دوم:

* بهشاد چناران - نیروی هوایی ارتش

* شمالغرب تهران - خراسان شمالی

* صیاد شیرازی ارتش - شهرداری چناران

دور سوم:

* بهشاد چناران - بسیج برق تهران

* نیروی هوایی ارتش - خراسان شمالی

* شمالغرب تهران - صیاد شیرازی ارتش

دور چهارم:

* بهشاد چناران - خراسان شمالی

* بسیج برق تهران - شهرداری چناران

* نیروی هوایی ارتش - صیاد شیرازی ارتش

مسابقات هفته اول در سالن دخانیات شهر تهران برگزار می شود.