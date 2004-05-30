نرخ رشد توسعه شبكه هاي آبياري كمتر از يك درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي استان تهران و دبيرهمايش گوهران كوير در مراسم اختتاميه اين همايش ، با بيان مطلب فوق افزود: چنانچه كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران بتوانند در بازده راندمان مصرف آب و توليد محصول كشاورزي در واحد سطح به استانداردهاي كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته برسند، منابع آب وخاك موجود مي تواند نيازهاي غذايي كشور را تا 30 سال آينده تامين كند.

مهندس عبدالرضا احمدي خميني شناخت نقاط ضعف و استفاده مناسب از امكانات بالقوه و بالفعل در اختيار شركت بهره برداري ، رعايت اصول و استانداردهاي تعيين شده در خصوص چگونگي مصرف بهينه آب كشاورزي و رسيدن به اهداف تعيين شده از سوي دولت در برنامه هاي دوم ، سوم و چهارم توسع را از بنيادي ترين اصول تعريف شده همايش گوهران كوير ذكر كرد.

وي گفت: بالاترين ميزان آب مصرفي به بخش كشاورزي تعلق مي گيرد كه 27 درصد توليد ناخالص ملي ، 23 درصد اشتغال و تامين بيش از 80 درصد غذاي جامعه دركشور در اين بخش تامين مي شود. اين در حالي است كه 37 ميليون هكتار از اراضي مستعد كشاورزي ايران به دليل محدوديت آب ، فقط 8/7 ميليون هكتار (22 درصد) بصورت فارياب كشت مي شود و از 5/88 ميليارد متر مكعب 5/93 درصد آن به بخش كشاورزي اختصاص دارد.

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