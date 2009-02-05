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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

سه طرح بزرگ صنعتی در استان گیلان به بهره برداری رسید

سه طرح بزرگ صنعتی در استان گیلان به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: در ششمین روز از دهه فجر سه طرح بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 107 میلیارد ریال در استان گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحهای صنعتی شامل واحد تولیدی "آبمیوه از کنستانتره" با ظرفیت 9 هزار تن در سال و اشتغالزایی 100 نفر،  واحد "تولید آرد گندم" نوع سمولینا و سبوس گندم با ظرفیت سالانه 28 هزار تن و اشتغالزایی 40 نفر و واحد "تولید رنگهای ساختمانی و صنعتی" با ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن و اشتغالزایی 11 نفر است.

استاندار گیلان در این مراسم با اعلام اینکه 480 واحد صنعتی در گیلان در دست احداث است، افزود: از این تعداد 470 پروژه صنعتی بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

روح‌الله قهرمانی چابک اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دو هزار و 200 کارخانه در گیلان به فعالیت مشغول هستند.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سه سال اخیر در استان افزایش خوبی داشته است، متذکر شد: این امر بیانگر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

قهرمانی اقدامهای دولت نهم در امر توسعه صنعت استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سفر اخیر هیئت دولت مصوبات بسیار خوبی برای توسعه و رشد صنعت استان به تصویب رسیده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه توسعه صنعت در شکوفایی و رشد اقتصادی گیلان تاثیر به سزایی دارد، بیان داشت: پیشرفت  و توسعه در بخش صنعتی یکی از راهکارهای اصلی ایجاد شغل و افزایش درآمد.

قهرمانی در ادامه طرح آمایش صنعت و معدن را گامی در راستای تحقق برقراری عدالت در توزیع صنعت عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر با توجه به بررسی های وزارت صنایع و معادن و نیازهای صنعتی گیلان 62 طرح در قالب طرحهای آمایش صنعتی برای گیلان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 829454

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