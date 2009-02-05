سه طرح بزرگ صنعتی در استان گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحهای صنعتی شامل واحد تولیدی "آبمیوه از کنستانتره" با ظرفیت 9 هزار تن در سال و اشتغالزایی 100 نفر، واحد "تولید آرد گندم" نوع سمولینا و سبوس گندم با ظرفیت سالانه 28 هزار تن و اشتغالزایی 40 نفر و واحد "تولید رنگهای ساختمانی و صنعتی" با ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن و اشتغالزایی 11 نفر است.

استاندار گیلان در این مراسم با اعلام اینکه 480 واحد صنعتی در گیلان در دست احداث است، افزود: از این تعداد 470 پروژه صنعتی بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

روح‌الله قهرمانی چابک اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دو هزار و 200 کارخانه در گیلان به فعالیت مشغول هستند.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سه سال اخیر در استان افزایش خوبی داشته است، متذکر شد: این امر بیانگر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

قهرمانی اقدامهای دولت نهم در امر توسعه صنعت استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سفر اخیر هیئت دولت مصوبات بسیار خوبی برای توسعه و رشد صنعت استان به تصویب رسیده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه توسعه صنعت در شکوفایی و رشد اقتصادی گیلان تاثیر به سزایی دارد، بیان داشت: پیشرفت و توسعه در بخش صنعتی یکی از راهکارهای اصلی ایجاد شغل و افزایش درآمد.

قهرمانی در ادامه طرح آمایش صنعت و معدن را گامی در راستای تحقق برقراری عدالت در توزیع صنعت عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر با توجه به بررسی های وزارت صنایع و معادن و نیازهای صنعتی گیلان 62 طرح در قالب طرحهای آمایش صنعتی برای گیلان در نظر گرفته شده است.