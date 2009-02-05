بارش برف بالاخره تهران را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر شب گذشته مرم تهران و به خصوص مناطق شمالی پایتخت زمستان را حس کردند و پس از 103 روز در تهران برف شروع به بارش کرد.

شب گذشته اختلالی در تردد خودروها بر اثر بارش برف به وجود آمد که علت اصلی این اختلال به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در مناطق شمالی تهران لغزندگی سطح خیابانها بویژه همشهریانی را که وسایط نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی مجهز نکرده بودند دچار مشکلات مضاعف کرد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما همچنین اختلال در تردد خودروها و دشواری دسترسی به وسایط نقلیه عمومی موجب سرگردانی اکثر مسافرانی شد که پس از کار سخت روزانه در صدد بازگشت به منازل خود بودند.

اما مهم این است که بالاخره این برف بارید البته بارش برف هم موجب تعطیلی برخی از مدارس نوبت صبح مناطق شمالی تهران شد و خوشحالی بچه ها را به همراه داشت.

شهرداری تهران هم با بیش از 260 دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک شامل گریدر، لودر، کامیون، نیسان و بیش از یکهزار نفر از نیروهای خدمات‌رسانی نواحی دهگانه منطقه عملیات پاکسازی و برف‌روبی معابر را انجام دادند.