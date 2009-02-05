اهدای نشان ملی ایثار به 30 تن از خانواده های شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان که روز گذشته برای افتتاح چند طرح و پروژه عمرانی وارد مشهد مقدس شده بود، صبح امروز با سخنرانی در جمع خانواده های شهدا به تجلیل از ایستادگی آنان پرداخت و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را نیز تبریک گفت.

در این مراسم همچنین خانواده شهدای دوران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند که همین ویژگی این مراسم را با دیدارهای قبلی رئیس جمهور از این خانواده ها متمایز کرد.

در پایان یکی از هنرمندان خراسان رضوی آرم حزب الله را که به صورت فیروزه کاری طراحی کرده بود و همچنین تابلویی به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی را تقدیم ریاست جمهوری کرد.