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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

به دست رئیس جمهور انجام شد؛

اهدای نشان ملی ایثار به 30 تن از خانواده های شهدا و ایثارگران

اهدای نشان ملی ایثار به 30 تن از خانواده های شهدا و ایثارگران

رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به 30 تن از پدران و مادران این شهیدان نشان ملی ایثار اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان که روز گذشته برای افتتاح چند طرح و پروژه عمرانی وارد مشهد مقدس شده بود، صبح امروز با سخنرانی در جمع خانواده های شهدا به تجلیل از ایستادگی آنان پرداخت و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را نیز تبریک گفت.

در این مراسم همچنین خانواده شهدای دوران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند که همین ویژگی این مراسم را با دیدارهای قبلی رئیس جمهور از این خانواده ها متمایز کرد.

در پایان یکی از هنرمندان خراسان رضوی آرم حزب الله را که به صورت فیروزه کاری طراحی کرده بود و همچنین تابلویی به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی را تقدیم ریاست جمهوری کرد.

 

کد مطلب 829474

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