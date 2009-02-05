ساخت فیلم تلویزیونی مانند مسافرکشی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور الوند، علیرضا سبط احمدی تهیهکننده و سودابه بیضایی و بابک حمیدیان بازیگران برگزار شد و جلیل اکبری صحت مجری این نشست بود.
الوند در ابتدای این جلسه گفت: از صبح سر صحنه مجموعه تلویزیونی "خسته دلان" بودم و بسیار خسته هستم. 11 بهمن ماه و روز تولدم دستم شکست و الان نیز فقط به احترام جشنواره و اهالی مطبوعات در اینجا حاضر شدهام.
او در پاسخ به پرسشی درباره نامناسب بودن کیفیت پخش فیلم "عروس برفی" گفت: این فیلم یک بار دیگر در جشنواره فیلم پلیس با نسخهای که کیفیت تصویری آن بسیار خوب بود به نمایش درآمد، اما تصور می کنم نسخهای که به جشنواره ارائه شده احتمالاً دچار مشکل است و شاید سیستم پخش صدا و تصویر اشکال پیدا کرده بود.
الوند در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب لوکیشنها و نحوه گرهگشایی داستان گفت: این سوالها را بسیار سطحی میدانم. ترجیح میدهم کلی تر در مورد کار صحبت کنم و بگویم این فیلم برای جلب نظر تماشاگر عام تلویزیون و با همان بودجه و شرایط فیلمهای تلویزیونی ساخته شده است. این فیلم برای پخش از تلویزیون 40 مورد ممیزی خورده و فعلاً امکان پخش را نیافته است.
او درباره اختصاص بخشی با عنوان ویدئو - سینما در جشنواره فیلم فجر گفت: قرار دادن چنین بخشی در جشنواره فیلم فجراتفاق خوبی است. تولید فیلم تلویزیونی به دلیل انبوهسازی در این عرصه گاه توهینآمیز میشود. هفده هجده ساعت کار کشیدن از کسانی که در پروسه تولید فیلم تلویزیونی قرار میگیرند همانند برخورد با بردگان میماند، اما ما در جریان ساخت "عروس برفی" 35 روی تصویربرداری داشتیم یعنی 20 روز بیشتر از کارهای معمول.
او ادامه داد: شاید کارهایی از این دست از سوی منتقدان فیلم جدی گرفته نشود، اما واقعیت این است که قد و قواره "عروس برفی" بلندتر از فیلمهایی است که در قالب فیلم تلویزیونی جای میگیرند. برای اینکه وضعیت ساخت فیلم تلویزیونی بهتر شود یا کیفیت کارها باید بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد و یا اصلاً جریان تولید این کارها قطع شود.
در ادامه نشست بابک حمیدیان درباره حضور خود در این کار گفت: بعد از "قدمگاه" به من برچسب بازیگر فیلمهای معناگرا میزدند. این در حالی بود که من در فیلمهایی مانند "خاک آشنا" و "ریسمان باز" نیز بازی کرده بودم. حالا در این فیلم نیز نقشی منفی بازی کردهام که باز هم تکراری ارزیابی میشود، در حالی که من هیچ شباهتی بین این کار و دیگر بازیهایم نمیبینم.
سودابه بیضایی نیز گفت: زمانی که برای امضای قرارداد این فیلم رفته بودم آنقدر خوشحال بودم که اصلاً باورم نمیشد با آقای الوند همکاری خواهم داشت. پس از همکاری با آقای الوند در انتخاب نقشهایم سخت گیرتر شدهام و معتقدم این فیلم تلویزیونی یک سر و گردن از دیگر کارهایی که در این قالب ساخته میشود بالاتر است.
الوند در اعتراض به برخی سوالات حاضران در سالن گفت: شنیدهام در این سالن حرمت بهرام بیضایی را نگه نداشتهاند. بنابراین من نیز امکان برخورد دیگری از این گروه را ندارم. عکسالعملهای تماشاگران زمان پخش فیلم به گونهای بود که گاهی احساس میکردم در یکی از سینماهای پایین شهر به دیدن فیلم نشستهام.
او همچنین درباره ارزیابی یکی از حاضران درباره ضعیف بودن فیلم "عروس برفی" گفت: دراین سوال حکمی صادر شده که به آن اعتقادی ندارم. من در "عروس برفی" به موضوعی پرداختهام که چندان در عمق جریان ندارد، اما همین فیلم با دیگر فیلمهای پلیسی ایرانی قابل مقایسه نیست. با توجه به نوع پیدا کردن سرنخها در این فیلم و مقایسه آن با دیگر کارهای پلیسی در مییابید تفاوت بسیار وجود دارد.
الوند با اشاره به خطر از بین رفتن سینمای ایران گفت: چند سال است به دلیل شرایط موجود در سینما از آن فاصله گرفتهام و احساس میکنم گروهی درصدد هستند خیلی آهسته و عمیق موجب تغییر هویت سینمای ایران شوند. در این موقعیت اهالی مطبوعات باید هوشیار باشند. باید واقعیت را ببینیم که این روزها مقدرات سینما دست بازیگران تلویزیون است که اتفاقی بسیار ناراحتکننده است.
او همچنین گفت: من به عنوان کسی که بیش از 20 فیلم سینمایی ساختهام، تولید فیلم تلویزیونی را کاری مانند مسافرکشی میدانم. هرچند تلاش کردم در جریان این کار آبروبری نکنم و فیلمی خوشساخت بسازم.
علیرضا سبط احمدی نیز "عروس برفی" را با توجه به امکانات و بودجه ساخت آن کاری قابل توجه دانست و گفت: در سینما بعضی فیلمها با هزینههایی چند برابر تولید "عروس برفی" ساخته میشود که 50 درصد کیفیت این فیلم را هم ندارد.
او افزود: "عروس برفی" در جشنواره پلیس حضور داشت، در فجر پذیرفته شده و در جشنواره فیلم شهر هم به نمایش درمیآید. انتخاب این فیلم از سوی سه گروه هیئت انتخاب نشاندهنده کیفیت آن است و اگر افرادی به کیفیت آن اعتراض دارند نگاه آنان را مغرضانه میبینم.
"عروس برفی" سومین فیلم تلویزیونی سیروس الوند بعد از "ستارههای سوخته" و "مرد" است. فیلم داستان سرگرد امیرحسین فتحی را در شب عروسیاش با پونه روایت میکند که پونه در آن شب دزدیده میشود. سام درخشانی، یوسف مرادیان، سعید پیردوست و کیانوش گرامی دیگر بازیگران فیلم هستند.
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