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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۳۱

يك تحليلگر امور بين الملل در گفتگو با "مهر" :

اسرائيل ، آمريكا پيشرفت تكنولوژي صلح آميز هسته اي ايران را تحمل نخواهند كرد

يك تحليلگر ارشد روابط بين الملل معتقد است: همراهي همه جانبه حقوقي و فني ايران با خواسته هاي غرب وآژانس باهدف انگيزش اعتماد جهاني نسبت به فعاليتهاي هسته اي خوشبينانه بوده و ممكن است ايران مجبور شود با تصحيح روش ، به تصوير واقع بينانه تري از همكاري با آژانس برسد .

دكتر علي خرم درگفتگو با خبرنگارسياسي " مهر" با اشاره به همكاري هاي گسترده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله پذيرش تبعات بيانيه تهران و اجراي پروتكل پيش از تصويب آن در مجلس و به تبع آن ارائه اطلاعات كاملي از روند فعاليتهاي هسته اي كشور در 1000  صفحه به آژانس ، گفت : همه  اقدامات ايران  براي همراهي با جامعه جهاني با هدف  برطرف شدن سوء تفاهمات صورت گرفت  اما از ابتدا برداشت ايران از ايجاد بحران هسته اي با برداشت آمريكا ، اروپا و آژانس متفاوت بود واز اين اقدامات نتيجه مورد انتظار حاصل نشد .

وي توضيح داد : هدف آمريكا ، اروپا و آژانس از ابتداي طرح مساله هسته اي ايران اين بود كه به نوعي سررشته كلاف هسته اي ايران را دردست بگيرند  وهرچه مي توانند اعم از هسته اي و سياسي بدست آورند .

اين استاد دانشگاه تلاش اسرائيل را مهمترين عامل بازماندن پرونده هسته اي ايران خواند و افزود : حاصل تقابل اين دو نوع  برداشت مخلتف از پرونده هسته اي ايران ، طبيعتا جمهوري اسلامي را خسته كرده  و مقامات ايران را وادارخواهد كرد كه به انتخابهاي ديگر بيانديشند .

اين استاد دانشگاه در خصوص واكنش آژانس بين المللي انرژي اتمي به تغيير رويه ايران در برابر روند غير حقوقي پرونده هسته اي اش گفت : همراهي آژانس با جريانات سياسي تا جايي كه بازرسي بازرسانش قطع نشود  ادامه خواهد داشت  البته اين به ميزان اطلاعات بدست آمده  از بازرسي هاي قبلي در ايران نيز بستگي دارد .

وي با اشاره به حجم زياد اطلاعاتي كه ازپيشرفت علوم هسته اي در ايران در اختيار جامعه جهاني قرار گرفته است ، واكنش غرب به تصميم ايران در تغيير رويه تعامل با آژانس را شديد خواند و گفت : اسرائيل ، آمريكا و همراهانشان به هيچ عنوان پيشرفت تكنولوژي صلح آميز هسته اي را در ايران نخواهند پذيرفت  و براي جلوگيري از آن به هرروشي متوسل خواهند شد واين تصميم توسط مقامات جمهوري اسلامي ، حتمادرشرايطي اتخاذ خواهد شد كه با بررسي سود و زيان آن ، تغييرات در نهايت به سود ايران تمام شود .

کد مطلب 82948

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