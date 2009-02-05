صهیونیستها یک عضو جهاد اسلامی را به شهادت رساندند/ دستگیری 12 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات امنیتی فلسطینی روز پنجشنبه خبر دادند که علا ابوالرب عضو گردان های الاقصی جهاد اسلامی به ضرب گلوله اسرائیلی ها کشته شد.

سربازان اسرائیلی وارد منزل این عضو 21 ساله جهاد اسلامی در شهر قباطیه در کرانه باختری شدند و وی را به شهدت رساندند.

ارتش صهیونیستی تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

این درحالی است که مقامات اسرائیلی از دستگیری 12 فلسطینی در شهرهای بیت الحم، نابلس و جنین خبر دادند.

ازسوی دیگر، حماس روز چهارشنبه گزارش آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (انروا) را که اعلام کرده بود این جنبش کمک های ارسالی را برای غیر نظامیان در نوار غزه توقیف کرده، تایید کرد.

خبرگزاری فرانسه افزود: احمد الکرد وزیر امور اجتماعی دولت حماس با صراحت اعلام کرد این کمک توقیف شده است و باید در میان مردم جنگ زده غزه تقسیم شود و نه افرادی که از کمک های انروا برخوردارند.