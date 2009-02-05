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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

در تداوم نقض آتش بس ؛

صهیونیستها یک عضو جهاد اسلامی را به شهادت رساندند/ دستگیری 12 فلسطینی

صهیونیستها یک عضو جهاد اسلامی را به شهادت رساندند/ دستگیری 12 فلسطینی

در حالی که یک عضو جهاد اسلامی در کرانه باختری رود اردن در تیراندازی سربازان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، ارتش این رژیم 12 فلسطینی را در این منطقه دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات امنیتی فلسطینی روز پنجشنبه خبر دادند که علا ابوالرب عضو گردان های الاقصی جهاد اسلامی به ضرب گلوله اسرائیلی ها کشته شد.

سربازان اسرائیلی وارد منزل این عضو 21 ساله جهاد اسلامی در شهر قباطیه در کرانه باختری شدند و وی را به شهدت رساندند.

ارتش صهیونیستی تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

این درحالی است که مقامات اسرائیلی از دستگیری 12 فلسطینی در شهرهای بیت الحم، نابلس و جنین خبر دادند.

ازسوی دیگر، حماس روز چهارشنبه گزارش آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (انروا) را که اعلام کرده بود این جنبش کمک های ارسالی را برای غیر نظامیان در نوار غزه توقیف کرده، تایید کرد.

خبرگزاری فرانسه افزود: احمد الکرد وزیر امور اجتماعی دولت حماس با صراحت اعلام کرد این کمک توقیف شده است و باید در میان مردم جنگ زده غزه تقسیم شود و نه افرادی که از کمک های انروا برخوردارند.

کد مطلب 829495

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