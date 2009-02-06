به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در سه بخش و دوازده فصل تدوین و در آن مقاتل، روضه ها و ادبیات عاشورایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند .

مبانی نظری تحریف‌شناسی، نقد و تحلیل منابع مکتوب فرهنگ عاشورا و ادبیات عاشورا در بوته نقد، رویکردهای متفاوت فرهنگ عاشورا، رویکرد جامعه‌شناختی به فرهنگ عاشورا، واقعه، فرهنگ عاشورا در روزگار مدرن، تحریف شناسی و فرهنگ عاشورا، نقد ادبیات کلاسیک و عاشورا و ادبیات انقلاب اسلامی عنوانهای برخی مطالب این کتاب هستند .

چاپ سوم کتاب "جامعه شناسی تحریفات عاشورا" از سوی انتشارات هزاره ققنوس در 2200 نسخه و 344 صفحه منتشر می‌شود.