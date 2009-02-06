به گزارش خبرنگار مهر، در پی مجروح شدن 17 دانش آموز به دنبال فروپاشی کف کلاسی نزدیک مسجدالاقصی، موج محکومیتها به سوی صهیونیستها سرازیر شد، گویی باید اتفاقی ناگوار به وقوع بپیوندد تا جهان ازتوسعه طلبیهای صهیونیستها آگاه شود، گویی کودکان بی پناه و مظلوم باید قربانی شوند تا چشم جامعه جهانی به حفاریها و تخریبهای بی امان صهیونیستها روشن شود. هر چند که بارها و بارها از سوی رسانه های خبری اسلامی توسعه طلبیهای صهیونیستها به چالش کشیده شده، اما هیچ گوش شنوا و چشم بینایی این موارد را نه دیده و نه شنیده است .

این در حالی است که پس از فروپاشی این کلاس، نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر مانع شدند که خبرنگاران و عکاسان وارد این منطقه شده و به پوشش خبری و عکسبرداری از این مکان بپردازند.

محمد البنا یکی از شهروندان فلسطینی که خانه اش در مجاورت این مدرسه قرار دارد، گفت که خود و همسایه هایش شبانه صداهایی را از زیر خانه های خود می شوند که مانند زلزله باعث تکان خوردن خانه می شود و صدای دستگاههای متعدد شبانه به گوش می رسد که خبر از حفاری زیر خانه هایشان دارد. آنها احساس امنیت در خانه های خود ندارند.

سالهاست که از حفاریهای عمیق صهیونیستها زیر مسجدالاقصی سخن گفته و حفاریهای عمیق صهیونیستها هر روز ابعاد تازه و گسترده ای به خود می گیرد.

اگرچه پیش از این بیانیه های متعددی به منظور محکومیت عملکرد صهیونیستها از سوی نهادها و سازمانهای بین المللی ارائه می شد اما امروز این کارکرد نیز رنگ و لعاب خود را از دست داده و به موضوعی تکراری و فاقد ارزش تبدیل شده که هم چشمها هم گوشها از دیدن و شنیدن آن خسته اند.

این در حالی است که نهادهای بین المللی به عنوان داعیه دار حقوق بشر در جهان به فعالیت می پردازند اما تا کنون به منظور احقاق حق مسلمانان در قدس به ویژه در مسجدالاقصی کاری از پیش نبرده اند و از دور موضع گیری می کنند. بی آنکه حرفی تازه برای گفتن داشته و یا واکنشی جدید برای مبارزه با حفاریهای صهیونیستها از خود نشان دهند.

هر روز بیانیه های متعدد با استفاده از کلمات قصار، جملات و تعبیرات متعدد در محکومیت صهیونیستها تیتر اول رسانه های مختلف می شود، اما آیا این بیانیه ها کافی هستند تا جلوی فعالیتهای گسترده صهیونیستها در مسجدالاقصی را بگیرند؟ آیا کافی است تا دیگر شاهد گردشگرانی یهودی در مسجدالاقصی نباشیم؟ آیا کافی است تا مسلمانان از ورود به خانه خدا منع شوند و روزانه یهودیان افراطی وارد شده و به هتک حرمت و انجام کارهای نامشروع بپردازند؟

اگر چه بر اساس قوانین بین المللی صهیونیستها هیچ حقی برای تغییر ماهیت شهر قدس ندارند، اما ساخت و ساز شهرکهای صهیونیستی برای یهودیان و تطمیع یهودیان به منظور مهاجرت با وعده های مالی و سودهای فراوان ابعاد گسترده و رو به رشدی به خود گرفته است.

مسجدالاقصایی که مأوای نبی اکرم (ص) بود، امروز دستاویزی برای گستره سیاسی صهیونیستها و یهودیان افراطی شده است. مسجدالاقصی که روزی محل معراج پیامبر بود، امروز به محل جدال و کشمکش افراط گرایانی تبدیل شده که نسبت به آن احساس مالکیت می کنند .

برای هیچ کس دیگر عجیب نیست که محل معراج نبی اکرم (ص) دستخوش بحران شده ، برای کسی دیگر عجیب نیست که مسلمانان نمی توانند در مسجدی که از آن خودشان است و میراثی به جا مانده از اجداد پدری نماز بخوانند. نه تنها نمی توانند نماز بخوانند بلکه برای ورود به خانه امن الهی باید بازرسی شوند، اجازه بگیرند و شرایط سنی خاصی داشته باشند.

فروپاشی مدرسه ای نزدیک مسجدالاقصی به علت سست شدن پایه های آن در ادامه حفاریها و ساخت و سازهای مکرر و متعدد صهیونیستها زیر مسجدالاقصی زنگهای خطر را به صدا درآورده و نگاههای نهادهای بین المللی را هر چند گذرا به این مکان و به این تعرض معطوف داشته است.